Polémica en Operación Triunfo: filtran una lista con los nombres de los posibles concursantes de la nueva edición
A pocos días de la Gala 0, circula en redes un listado con los 18 aspirantes que podrían convertirse en los nuevos protagonistas del talent musical
Demi Taneva
A menos de dos semanas del esperado estreno, se ha filtrado una lista con los 18 posibles aspirantes a competir en la Gala 0 de ‘Operación Triunfo 2025’, que se emitirá en directo el lunes 15 de septiembre a las 22:00 horas en Prime Video.
La lista filtrada incluye a los aspirantes Carlos, Cristina, Sam, Teoyu, Tinho, Olivia, Claudia, Guille, Guillo Rist, Quique, Salma, Max, Laura, Iván, Judit, Lucía, María y Crespo. Aunque la Academia no ha confirmado oficialmente estos nombres, la filtración ha cobrado fuerza tras detectarse la creación reciente de cuentas oficiales para cada uno de los candidatos.
Gala 0 y nuevas galas semanales
La Gala 0, que dará la bienvenida a este grupo de aspirantes con actuaciones individuales, abrirá oficialmente la temporada del talent musical. A partir de ese momento, se celebrarán 14 galas semanales, extendiéndose hasta el 15 de diciembre, en las que se evaluará semana a semana el recorrido de los participantes.
Un jurado con caras conocidas
El jurado para esta edición se compone de figuras del panorama musical español: Abraham Mateo, Cris Regatero, Leire Martínez y Guille Milkyway, quienes evaluarán las habilidades de los aspirantes gala tras gala.
Academia renovada
La nueva edición trae novedades más allá del jurado. En el cuerpo docente, La Dani asume las clases de interpretación, mientras que Miriam Rodríguez, exconcursante de OT 2017, se incorpora como presentadora del formato diario.
Con el calendario definido y la curiosidad a flor de piel, el entorno de OT 2025 vive semanas de gran expectación. La filtración de los nombres ha sido el foco de debate entre seguidores y medios, que ahora esperan el 12 de septiembre, fecha en la que se conocerán oficialmente a los seleccionados para esta edición.
