Las polémicas declaraciones de la ex de Kiko Rivera que ponen contra las cuerdas a Irene Rosales: "Enamorado"

Tras confirmarse la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales después de 11 años de relación y dos hijas en común, han sido varios los testimonios que apuntan a que el Dj habría sido infiel a su mujer en más ocasiones de las que creíamos. Y la última en destapar otra traición de Kiko a Irene ha sido Alba Muñoz, exmujer de Antonio Tejado, que tuvo una relación con el hijo de Isabel Pantoja en 2010.

María González Falcó

A día de hoy, Alba Muñoz ve a Kiko Rivera "más serio", o por lo menos es su sensación. Sin embargo, "me consta que se sigue juntando con gente que no es buena para él. Ósea que, imagino que no ha cambiado", apunta. Aún así, ella no culpa a su entorno de su comportamiento porque, según asegura, tenía buenas amistades hasta que él los echó de su vida.

Es más, cree fielmente que "ese patrón lo ha seguido con Irene" porque viven cerca: "Han hecho vida por separado casi desde el principio. A ella siempre que me la encuentro, me la encuentro sola desde hace seis o siete años". Por lo que su teoría sobre su ruptura es que ella se enamoró y trató de ayudarle a salir de un mal ambiente porque le daba pena cuando él le decía que estaba solo. En cuanto al autor de la filtración y conociendo a Kiko Rivera, Alba Muñoz lo tiene claro: "Yo creo que ha sido él porque tiene algo por ahí y le interesa que se sepa que ya no está con Irene"