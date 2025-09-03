El regreso triunfal de Bárbara Rey: ‘España nunca me ha cuestionado, me adora’
Después de meses en silencio, la artista reaparece con más fuerza que nunca
Bárbara Rey ha decidido volver a brillar en la pequeña pantalla. Su regreso será por todo lo alto, como concursante de Bailando con las Estrellas, un reto que afronta con ilusión y energía renovada. La presentación tuvo lugar en el Festival de Vitoria, donde la vedette acaparó todas las miradas.
“Las madres siempre perdonamos”
Lejos de la polémica con su hijo Ángel Cristo, Bárbara prefirió no entrar en detalles, aunque dejó una frase contundente: “Las madres siempre perdonamos a los hijos, pero un hijo jamás debería hablar así de su madre”. Con estas palabras, cerró cualquier especulación y mostró su fortaleza emocional.
Querida por el público
Pese a los momentos duros que ha atravesado, Bárbara asegura sentirse respaldada: “España me quiere. Me han cuestionado unos cuantos, pero no España”. Unas declaraciones que resumen el vínculo inquebrantable que mantiene con su público.
Sin interés en el pasado
Sobre el rey Juan Carlos fue tajante: “¿Quién es ese señor? Hace mucho tiempo que dejó de interesarme”. Y, en el terreno sentimental, aclaró que disfruta de su independencia: “Desde que me separé no he tenido una pareja fija. Prefiero estar sola”.
En paz y lista para brillar
Hoy, Bárbara Rey confiesa sentirse en paz consigo misma. Tras años de luces y sombras, la vedette se prepara para darlo todo en la pista de baile y demostrar, una vez más, que sigue siendo un icono eterno de nuestro país.
