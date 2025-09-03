El secreto para no abandonar el gimnasio después de septiembre: los consejos de los expertos

La llegada del otoño no solo trae madrugones y atascos, también el clásico propósito de apuntarse al gimnasio. Sin embargo, las cifras hablan por sí solas: solo un 20% de los nuevos clientes renueva su inscripción pasado diciembre. ¿El motivo? Expectativas poco realistas, aburrimiento y, en muchos casos, entrenamientos mal planteados.

Para evitarlo, varios entrenadores coinciden en un mismo mensaje: el secreto está en la constancia y en saber dosificar las ganas del principio.

Personalización y metas realistas

Juan José Alfaya, director del centro deportivo Sano Sevilla Los Remedios, lo tiene claro: “No hay que caer en el error de querer resultados inmediatos”. Su receta es variar las rutinas para que el aburrimiento no gane la partida y progresar poco a poco para evitar lesiones. Su lema, que adorna la pared de su gimnasio, resume su filosofía: “Estar sano no es una meta, es un estilo de vida”.

Evitar el agotamiento inicial

Javier Gallurt, entrenador personal en BodyClub Nervión, advierte de un error común: “Muchos llegan con tanta energía en septiembre que en semanas acaban quemados”. La clave, asegura, es empezar poco a poco y entender que el deporte no debe ser una obligación pasajera, sino un hábito. “Mi meta es que cada cliente aprenda las bases para que en el futuro pueda entrenar por sí mismo”, explica.

El compromiso, más allá de septiembre

Ambos expertos coinciden: la disciplina y la flexibilidad son fundamentales. Elegir horarios que encajen con la rutina, establecer metas alcanzables y no obsesionarse con los resultados inmediatos marcarán la diferencia entre abandonar en noviembre o llegar a junio con el hábito consolidado.

En definitiva, el gimnasio no debería ser un castigo postvacacional, sino una inversión en bienestar. Y septiembre, más que un inicio efímero, puede ser el punto de partida de un cambio real si se hace con cabeza.