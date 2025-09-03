Sorpresa en Pasapalabra tras desvelarse el dato más personal de Manu: "Me estoy haciendo..."
El concursante se confiesa en directo
Manu ha vuelto a vivir una fecha especial en Pasapalabra. El concursante lleva cientos de programas intentando hacerse con el ansiado bote del concurso pero, hasta que llegue ese momento, el madrileño ha celebrado por segundo año consecutivo su cumpleaños.
Roberto Leal ha bromeado con su edad y le ha prometido una celebración especial cuando cumpla 40. Manu ha revelado cuántos años cumple y ha comentado entre risas: “Me estoy haciendo viejo aquí”. Y es que el rival de Rosa ha confesado, un dato muy personal, los años que cumplía, conretamente 29.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
