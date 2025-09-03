El test de Pasapalabra que confirma la gran compenetración que hay entre Manu y Rosa como pareja

Manu y Rosa llevan mucho tiempo juntos en Pasapalabra. Tanto que este lunes se convirtieron en la pareja más longeva de toda la historia del concurso, al superar los 197 duelos que protagonizaron Rafa Castaño y Orestes Barbero. La complicidad entre el madrileño y la gallega es evidente y se ve tarde tras tarde. Pero, ¿hasta qué punto se conocen?

Con la intención de comprobarlo, Pasapalabra ha sometido a ambos aspirantes a un test de compatibilidad sobre diferentes temas. Manu debía acertar los gustos de Rosa, y Rosa los de Manu. La primera pregunta fue fácil: programa favorito. Los dos concursantes escribieron sin pensarlo dos veces Pasapalabra. Pero a partir del segundo interrogante, la cosa ya se puso difícil. ¿Serie favorita? Manu puso CSI y Rosa, Aquí no hay quien viva. No acertaron, pero estuvieron cerca. La serie preferida de la coruñesa es Mindhunter y Manu confesó que Aquí no hay quien viva está entre sus preferidas.

A la serie le siguió el libro preferido. Tampoco acertaron. Y luego vino la ciudad de España y del mundo. Tampoco dieron en el clavo, aunque no estuvieron alejados. Manu confesó que pese a ser de Madrid no sería esta su ciudad preferida. Y lo mismo Rosa con La Coruña.

Así hablan de Roberto Leal

La respuesta a la pregunta del presentador preferido era evidente: Roberto Leal. "Nos hace las cosas muy amenas, es el que te levanta la moral y, además, es que para mi gusto presenta fenomenal", aseguró Manu, aclarando que ya lo pensaba como espectador antes que como concursante. Rosa también remarcó que el periodista sevillano es "una parte del éxito de Pasapalabra".

¿Compañerismo o rivalidad?

Para terminar, ambos opinaron lo mismo sobre la rivalidad y el compañerismo en el concurso. Compañerismo, por supuesto. "Cuando quieres ir a por el bote, tu rival no es el compañero sino el Rosco", manifestó Rosa. Manu aportó otro detalle que sólo ha sido posible gracias a su nuevo récord de duelos junto a la coruñesa: "Siempre es mejor tener un rival fijo porque ya vas pillando sus rutinas, sus tácticas y, cuando uno tiene un mal día, dejarle su espacio, todo ese tipo de cosas importa". Para Manu, el único rival que existe en Pasapalabra es "uno mismo frente al Rosco".

El récord del lunes

"¿Pero en qué momento ha pasado esto?". Es la pregunta que se hacen Manu y Rosa, después de protagonizar el lunes un récord absoluto en Pasapalabra de ser la pareja de concursantes más longeva de la historia del concurso. Tras 198 duelos, Roberto Leal, el presentador, fue el encargado de hacer el gran anuncio. "Oficialmente, este es un programa de récord, porque Manu y Rosa están protagonizando el duelo más longevo de toda la historia del Pasapalabra", dijo Leal, dando paso a continuación a Rosa y a Manu para que compartiesen sus impresiones.

"Es una absoluta locura", confesó la gallega, que lleva justo 198 programas en Pasapalabra y 104.000 euros acumulados. "Lo comentábamos Manu y yo... ¿En qué momento?", apostilló. Todo este tiempo, a Rosa le ha pasado "volando".

Lo mismo que a Manu. "Yo siempre lo digo: uno llega aquí y dice: 'Venga, voy a aguantar un día'. Y luego son 10, 15, 20... Y de repente te ves en el duelo más longevo. ¿En qué momento ha pasado esto?", se sinceró el madrileño.