Antonia San Juan, inolvidable Estela Reynolds, anuncia que padece cáncer: “Confío plenamente en la ciencia”

Antonia San Juan, una de las actrices más queridas del panorama nacional, ha dado una noticia que ha conmovido a sus seguidores. La intérprete canaria, que conquistó al gran público con su papel de Estela Reynolds en La que se avecina, ha comunicado a través de sus redes sociales que padece cáncer.

El anuncio más difícil

En un vídeo sincero y sin adornos, la actriz explicó que tras más de un año con problemas de garganta y una faringitis crónica que no remitía, decidió acudir al médico. Tras varias pruebas y una biopsia, llegó el diagnóstico: “Tengo cáncer. Ahora analizarán la biopsia y me dirán qué tipo es y cuál es el tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia”.

Una pausa en su carrera

La actriz, que cumple 64 años en pocas semanas, ha asegurado que se tomará un descanso de los escenarios mientras dure el tratamiento. “Si no estoy activa es porque estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme”, explicó, dejando claro que afronta este momento con serenidad y valentía.

Gratitud y fuerza

Fiel a su carácter positivo, Antonia San Juan no quiso despertar compasión, sino transmitir un mensaje de agradecimiento. “Mi vida ha sido y es bonita, no me gusta quejarme y no quiero que la gente tenga compasión, solamente quiero dar las gracias a la gente que está ahí”, expresó emocionada.

Con esta confesión, la actriz demuestra una vez más su cercanía y autenticidad, afrontando con entereza uno de los momentos más delicados de su vida.