Belén Esteban se mete en la piel de la princesa Leonor: así fue su aventura pilotando un avión

Belén Esteban no deja de sorprender. Tras meses convulsos en lo profesional, la colaboradora ha vuelto a brillar en No somos nadie, el nuevo formato de TEN donde se ha convertido en uno de los grandes atractivos. Y esta vez lo ha hecho de la forma más inesperada: ¡imitando a la mismísima princesa Leonor!

Con motivo del ingreso de la heredera al trono en la Academia General del Aire, el programa propuso a los espectadores elegir qué colaborador debía enfrentarse a un simulador de vuelo profesional. La audiencia lo tuvo claro: la elegida fue Belén Esteban.

Nervios y mucho humor en la cabina

A pesar de sus reticencias iniciales, la de Paracuellos aceptó el reto y se sentó frente a la recreación exacta de la cabina de un avión. Contra todo pronóstico, logró despegar con éxito y mantener un trayecto bastante estable, aunque el aterrizaje se convirtió en una odisea.

Entre risas, gritos y mucha tensión, Belén confesó al terminar: “No me gusta, me he asustado mucho. Pero al menos ya sé qué botones tengo que tocar y cuáles no”.

El asombro de María Patiño

Mientras tanto, María Patiño seguía la escena incrédula desde el plató. La presentadora no pudo contener la risa al ver a su amiga pilotando y, sobre todo, al comprobar la destreza con la que sorteaba el reto.

Una vez más, Belén Esteban demostró por qué sigue siendo uno de los rostros más queridos de la televisión: espontánea, divertida y capaz de convertir cualquier situación en un momentazo televisivo.