En descapotable y con cartel propio: el espectacular recibimiento de Mediaset a Lydia Lozano

Telecinco convierte el regreso de Lozano en todo un acontecimiento

En descapotable y con cartel propio: el espectacular recibimiento de Mediaset a Lydia Lozano

En descapotable y con cartel propio: el espectacular recibimiento de Mediaset a Lydia Lozano

Lucía Salazar

Lucía Salazar

El regreso de Lydia Lozano a Mediaset no podía ser de otra manera: por todo lo alto y con un recibimiento digno de una auténtica estrella.

Una entrada triunfal

En el vídeo promocional que ya circula en Telecinco, la periodista aparece subida a un descapotable mientras la cámara enfoca un cartel gigante con un mensaje claro y rotundo: “Bienvenida, Lydia”. Una imagen que refleja el cariño y la importancia que la cadena ha querido darle a su vuelta, después de casi dos años alejada de los focos de la casa.

Estreno muy especial

La periodista se reencontrará con la audiencia este viernes 5 de septiembre, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Un regreso que no es solo televisivo, sino también emocional, ya que Lydia recupera el lugar destacado que siempre ha tenido en la pequeña pantalla.

Noticias relacionadas y más

Mediaset confía en su estrella

Con este movimiento, la cadena refuerza su apuesta por uno de sus rostros más icónicos, demostrando que el magnetismo y la energía de Lydia Lozano siguen intactos. Su vuelta no solo genera expectación entre sus fieles seguidores, sino que también confirma que, en la televisión, hay estrellas que nunca dejan de brillar.

