En descapotable y con cartel propio: el espectacular recibimiento de Mediaset a Lydia Lozano
Telecinco convierte el regreso de Lozano en todo un acontecimiento
El regreso de Lydia Lozano a Mediaset no podía ser de otra manera: por todo lo alto y con un recibimiento digno de una auténtica estrella.
Una entrada triunfal
En el vídeo promocional que ya circula en Telecinco, la periodista aparece subida a un descapotable mientras la cámara enfoca un cartel gigante con un mensaje claro y rotundo: “Bienvenida, Lydia”. Una imagen que refleja el cariño y la importancia que la cadena ha querido darle a su vuelta, después de casi dos años alejada de los focos de la casa.
Estreno muy especial
La periodista se reencontrará con la audiencia este viernes 5 de septiembre, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Un regreso que no es solo televisivo, sino también emocional, ya que Lydia recupera el lugar destacado que siempre ha tenido en la pequeña pantalla.
Mediaset confía en su estrella
Con este movimiento, la cadena refuerza su apuesta por uno de sus rostros más icónicos, demostrando que el magnetismo y la energía de Lydia Lozano siguen intactos. Su vuelta no solo genera expectación entre sus fieles seguidores, sino que también confirma que, en la televisión, hay estrellas que nunca dejan de brillar.
