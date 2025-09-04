El emotivo discurso de Rosa tras hacer historia en Pasapalabra: Manu, su eterno rival se rinde ante la gallega
Así se vivió el momento en plató
Rosa ha logrado una cifra redonda en Pasapalabra. La gallega ha alcanzado los 200 programas, un momento histórico que ha celebrado con todo el equipo y que Manu, su eterno rival, no ha dudado en reconocer, dedicándole unas bonitas palabras a su compañera de concurso. “Sé todo el trabajo que hay detrás”, decía el madrileño, a modo de felicitación para la gallega.
La propia protagonista d ela tarde aprovechaba también para agradecer a su familia los valores que le habían inculcado y dedicarles la hazaña de llegar a esa increíble cifra en Pasapalabra.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
- Cierra tras medio siglo el restaurante «El Gaucho», emblema hostelero de Langreo: «Da pena por los clientes, son como de la familia»
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
- El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
- ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
- El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario