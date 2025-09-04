El emotivo discurso de Rosa tras hacer historia en Pasapalabra: Manu, su eterno rival se rinde ante la gallega

Rosa ha logrado una cifra redonda en Pasapalabra. La gallega ha alcanzado los 200 programas, un momento histórico que ha celebrado con todo el equipo y que Manu, su eterno rival, no ha dudado en reconocer, dedicándole unas bonitas palabras a su compañera de concurso. “Sé todo el trabajo que hay detrás”, decía el madrileño, a modo de felicitación para la gallega.

La propia protagonista d ela tarde aprovechaba también para agradecer a su familia los valores que le habían inculcado y dedicarles la hazaña de llegar a esa increíble cifra en Pasapalabra.

Rosa conmueve con su dedicatoria familiar al cumplir 200 programas en #Pasapalabra. 😢😍 https://t.co/DiktPzb5wh — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 4, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.