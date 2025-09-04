Habla Rosa tras hacer historia en Pasapalabra: "Uno sueña con hacer cosas grandes, pero nunca imaginas llegar hasta aquí"

Rosa Rodríguez ha hecho una vez más historia en Pasapalabra al convetirse en la primera mujer en llegar a los 200 programas en los 25 años del concurso. Roberto Leal quiso hacer el anuncio "a lo grande". "¡Ojo! Es la primera vez en 25 años en Pasapalabra, porque ya fue la primera mujer que cumplía cien programas, y ahora es la primera bicentenaria de Pasapalabra. ¡Rosa, por favor!", afirmó el presentador.

El plató entero se rindió ante la gallega, que esta misma semana firmó otro hito junto a su compañero y rival, el madrileño, Manu Pascual, siendo la pareja más longeva del programa, con también 200 duelos.

Un sueño hecho realidad

"No sé, estoy como si me lo hubiese encontrado de repente. Te diría increíble. Pero más que increíble, es inverosímil. Cada uno sueña con hacer cosas bonitas, cosas grandes, pero nunca te imaginas llegar hasta aquí. Y feliz. Es que es feliz la palabra", reaccionó Rosa con una enorme sonrisa. Roberto Leal comentó que con este nuevo récord, la coruñesa se convierte en todo un referente para futuras generaciones. "Seré la primera, pero sé que vendrán muchas más. Esa es una de las cosas que más me animó a venir (a Pasapalabra)", aseguró.

La felicitación de Manu

Manu no solo apludió a Rosa con las manos, sino también con palabras: “Quería felicitar a Rosa. Yo sé todo el trabajo que hay detrás. Y nada, felicidades y chapó”.

Tras cientos de programas en Pasapalabra, Rosa confiesa lo que siente por Manu: "Me da esa tranquilidad y se agradece mucho" / Antena 3

El récord del lunes

"¿Pero en qué momento ha pasado esto?". Es la pregunta que se hacen Manu y Rosa, después de protagonizar el lunes un récord absoluto en Pasapalabra de ser la pareja de concursantes más longeva de la historia del concurso. Tras 198 duelos, Roberto Leal, el presentador, fue el encargado de hacer el gran anuncio. "Oficialmente, este es un programa de récord, porque Manu y Rosa están protagonizando el duelo más longevo de toda la historia del Pasapalabra", dijo Leal, dando paso a continuación a Rosa y a Manu para que compartiesen sus impresiones.

Es una absoluta locura", confesó la gallega, que lleva justo 198 programas en Pasapalabra y 104.000 euros acumulados. "Lo comentábamos Manu y yo... ¿En qué momento?", apostilló. Todo este tiempo, a Rosa le ha pasado "volando".

Lo mismo que a Manu. "Yo siempre lo digo: uno llega aquí y dice: 'Venga, voy a aguantar un día'. Y luego son 10, 15, 20... Y de repente te ves en el duelo más longevo. ¿En qué momento ha pasado esto?", se sinceró el madrileño.