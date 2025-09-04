El impactante momento que dos solteros han protagonizado en la sala de intimidad total de First Dates: "¿Qué esconde este hombre?"

En First Dates se viven momentos de los más curiosos. Los solteros llegan al programa con ganas de enamorarse o de simplemente, pasar un buen rato. Y uno de los espacios que más juego suele dar es la conocida como sala de intimidad total, en la que esta vez, ha tenido lugar una limpieza chamánica. María José, de 56 años, es terapeuta en muchas técnicas de sanación, tarotista, vidente, chamán y auxiliar de exorcista por los legionarios de Cristo en el Vaticano, un currículum que no ha echado para atrás a José Ángel, su cita de la noche, un pensionista de 61 años que fue soldado romano, plebeyo en un castillo en la Edad Media, una mujer que murió en una hoguera y un soldado persa, aunque éste último no lo tiene tan claro.

En medio de la cita y ya cuando ambos estaban compartiendo un momento a solas, la tarotista no ha dudado en hacerle un ritual chamánico a su compañero de velada. "Te voy a hacer una limpieza que te voy a mejorar…", le adelantaba María José entre risas. Y es que la soltera considera que tiene estos problemas estomacales porque un motivo espiritual: "En otra vida le pasó algo que lo trajo a esta", explicó María José.

Una soltera de 'First Dates' realiza una sanación chamánica a su cita: "Vi que necesitaba una limpieza nada más verlo" https://t.co/SecXvVsoJj — First Dates (@firstdates_tv) September 3, 2025

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.

En la citada cita entre Stefano y Eduardo, el primero señaló que estaba cansado de que le entrasen las chicas en la discoteca. "Lo llevo fatal, deberían ponerme un cartel que ponga que no me gustan las chicas", le señalaba a su cita, admitiendo que las relaciones no le duraban más de 48 horas. En cuanto a su confesión sobre el importante número de amantes, el italiano le aseguró que "tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir".