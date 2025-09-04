Irene Rosales, ¿nuevo comienzo con un atractivo pastelero tras su ruptura con Kiko Rivera?

Una semana después de confirmarse la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, los rumores no cesan. Lo que en un principio se presentó como un desgaste en la convivencia parece haberse convertido en un rompecabezas sentimental lleno de incógnitas.

Entre gimnasios y copas de vino

Primero fue un monitor de gimnasio, del que se dijo que había sido un gran apoyo para Irene en los últimos meses. Incluso, según 'TardeAR', se les vio compartiendo confidencias en un restaurante cercano a su domicilio, entre risas y copas de vino. El entorno de la colaboradora insistió entonces en que no había terceras personas en su separación, pero la rumorología ya había prendido la mecha.

El pastelero que ha hecho saltar las alarmas

Ahora, los focos apuntan a un nuevo protagonista: un atractivo pastelero de Coria del Río, alto, moreno, con barba y que trabaja en la panadería favorita de Irene. Según varios testigos citados por el programa de Mediaset, la influencer y el repostero han sido vistos en varias ocasiones con gestos de complicidad. “Iban muy pegaditos, a apenas 20 centímetros, y al llegar al coche él le puso la mano en la espalda de forma muy suave”, relató una de las fuentes.

Nervios en la panadería

El equipo de 'TardeAR' no dudó en desplazarse hasta el local para preguntarle directamente al protagonista sobre su supuesta relación con Irene. Su reacción, lejos de disipar dudas, avivó aún más el misterio: primero negó conocerla y después se mostró visiblemente nervioso al dar explicaciones. “Cuantas más excusas daba, más dudas generaba”, señalaba la reportera del programa.

Un corazón en reconstrucción

Irene, por su parte, sigue manteniendo que no hay terceras personas y que su ruptura con Kiko se debe únicamente al desgaste de la convivencia tras más de una década juntos y dos hijas en común. Sin embargo, el interés mediático en su vida sentimental no hace más que crecer. ¿Será este pastelero el hombre que le devuelva la ilusión?