Jessica Bueno y Gloria Camila hablan desde Honduras: así se preparan para su gran regreso en Supervivientes All Stars

La espera ha terminado. Telecinco estrena hoy la segunda edición de Supervivientes All Stars, el concurso que reúne a algunos de los nombres más recordados de ediciones pasadas para volver a ponerlos al límite en Honduras. Entre los rostros más esperados, dos protagonistas ya han alzado la voz con sus primeras impresiones: Jessica Bueno y Gloria Camila.

La hija de Ortega Cano afronta esta experiencia como una auténtica revancha personal: “En esta segunda oportunidad quiero demostrar mi evolución y llegar a ser líder”, confesó con ilusión y confianza antes del estreno.

Por su parte, la modelo Jessica Bueno se muestra más fuerte que nunca, decidida a darlo todo en esta nueva aventura: “Supervivientes All Stars es para las segundas oportunidades, y yo quiero demostrar que soy una tía luchadora y que vengo con ganas de todo”, declaró, dejando claro que llega con la determinación de brillar en el concurso.

Pero ellas no son las únicas con ganas de arrasar. Sonia Monroy ha prometido pasar de “ganadora digna a ganadora real”, mientras que Alejandro Albalá asegura estar más que preparado para superar las pruebas. Y, como broche final, Telecinco confirmó a última hora la participación de Adara Molinero, uno de los fichajes más comentados y que sin duda dará mucho que hablar.

Con un casting de 14 concursantes y la promesa de momentos intensos, el regreso de Supervivientes All Stars apunta a convertirse en uno de los grandes acontecimientos televisivos de la temporada.