Mar Flores abre su corazón en sus memorias ‘Mar en calma’: las confesiones más esperadas

A sus 56 años, Mar Flores ha decidido abrir su álbum más íntimo: el de sus recuerdos. El próximo 10 de septiembre verá la luz Mar en calma, el libro en el que la exmodelo comparte su trayectoria con la promesa de no dejar nada en el tintero. Con una portada sobria en blanco y negro y un título cargado de simbolismo, la madrileña se presenta serena y dispuesta a contar su verdad.

Una vida entre luces y sombras

Mar Flores ha vivido una de las trayectorias más intensas del panorama español: icono de la moda en los 90, actriz, empresaria y, ahora, abuela primeriza. En su libro relata los episodios que la hicieron brillar, pero también aquellos en los que llegó a pensar en rendirse. Según adelantó la periodista Beatriz Cortázar, se trata de una biografía valiente y sincera.

El corazón en primera persona

La gran incógnita es hasta qué punto hablará de los hombres que marcaron su vida: Carlo Costanzia, Cayetano Martínez de Irujo, Javier Merino —padre de sus cuatro hijos— o Elías Sacal, con quien rompió definitivamente hace unos meses. Historias de amor y desamor que siempre han acompañado a su nombre y que ahora podrían ocupar páginas claves de su relato.

Reinventarse una y otra vez

Más allá de lo sentimental, la modelo también repasa su carrera profesional: desde su éxito en las pasarelas hasta sus incursiones en la televisión y su consolidación como empresaria. Hoy, con el nacimiento de su nieto, asegura estar en un momento de plenitud que le permite escribir desde “la calma y la verdad”.

Una confesión al alcance de todos

“Espero que cada página os acerque un poco más a mí y a todo lo que me ha traído hasta aquí”, confesaba al anunciar la publicación en redes sociales. Con más de 300.000 seguidores atentos a cada movimiento, la expectación es máxima.

En definitiva, Mar en calma no es solo la autobiografía de una de las mujeres más mediáticas de nuestro país, sino el testimonio de alguien que ha sabido recomponerse tras cada caída y que, por fin, parece haber encontrado la serenidad que buscaba.