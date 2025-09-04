Las multas más insólitas de la DGT: de morderse las uñas a maquillarse en un semáforo
Lo que parecen gestos cotidianos pueden costarte hasta 200 euros
La Dirección General de Tráfico no solo vigila la velocidad o el uso del cinturón. También sanciona comportamientos al volante que, aunque puedan parecer inofensivos o incluso absurdos, están regulados y pueden salir muy caros. Desde besos hasta despistes de higiene personal, estas son algunas de las multas más insólitas que contempla la normativa.
Repostar con el móvil
Aunque no lo creas, encender el móvil en una gasolinera puede costarte 80 euros. No implica pérdida de puntos, pero se considera una imprudencia por el riesgo de incendio.
Besar al copiloto
El gesto más romántico puede convertirse en el más caro: un beso en plena conducción se sanciona con 80 euros por considerarse una distracción.
Hacer una peineta por la ventanilla
El enfado en la carretera también se paga. Una peineta o gesto obsceno puede costar 80 euros, aunque sin retirada de puntos.
Morderse las uñas
Un hábito tan común como morderse las uñas mientras se conduce se multa con 80 euros, ya que implica distracción al volante.
Circular con la matrícula sucia
Aquí la sanción sube de nivel: conducir con la matrícula ilegible puede costar 200 euros y dos puntos del carnet. La razón: impide identificar el vehículo y compromete la seguridad vial.
Maquillarse en un semáforo
Aunque el coche esté parado, maquillarse en un semáforo se considera distracción y puede acarrear una multa de 200 euros (pero sin pérdida de puntos).
Pequeños gestos del día a día pueden convertirse en un quebradero de cabeza para los conductores. Y es que, al volante, hasta lo más cotidiano puede salir muy caro.
