Rosa dedica su victoria en un histórico Rosco de Pasapalabra a sus padres: "Gracias por el esfuerzo y todos los valores que nos habéis inculcado"

Rosa dedicó su histórico Rosco de Pasapalabra este miércoles a su familia, como no podía ser de otra manera. La gallega se convirtió en la primera mujer en llegar a los 200 programas en los 25 años del concurso. Roberto Leal quiso hacer el anuncio "a lo grande". "¡Ojo! Es la primera vez en 25 años en Pasapalabra, porque ya fue la primera mujer que cumplía cien programas, y ahora es la primera bicentenaria de Pasapalabra. ¡Rosa, por favor!", afirmó el presentador.

El plató entero se rindió ante la gallega, que esta misma semana firmó otro hito junto a su compañero y rival, el madrileño, Manu Pascual, siendo la pareja más longeva del programa, con también 200 duelos.

Cosquillitas en el estómago

Antes de enfrentarse a su Rosco número 200, Roberto Leal le dio la palabra a Rosa. "Ahora mismo siento cosquillitas en el estómago. Uno sueña y una de las cosas que más me gusta en la vida es soñar, pero la verdad que llegar hasta aquí no era una cosa que se me había pasado por la mente. Y una vez que estás aquí, es como que de repente te lo encuentras, trabajas cada día para seguir mejorando, pero es una cosa increíble y estoy infinitamente agradecida a todo el equipo, que lo hacéis increíble", manifestó. A lo que añadió: "Este programa hace mucho bien. Así que estoy feliz de formar parte de este programa".

Dedicatoria especial

Roberto Leal le preguntó a la gallega que a quién le gustaría dedicar este triunfo. Y Rosa respondió: "A mi familia. Llegar hasta aquí es mucho trabajo personal, siempre lo decimos. Hay mucho trabajo detrás. Pero para poder hacer ese trabajo, necesitas tener unas circunstancias que te acompañen y en mi caso se han dado esas circunstancias gracias al trabajo y el esfuerzo de mi familia".

Gracias al público

Rosa emocionó al público con su mensaje. "Pero no solo por eso", apostilló, "también por los valores, el cariño y todo lo que nos han inculcado y nos inculcan, que a mí me empuja muchísimo. Se lo dedico a mis padres y a mis hermanos, que siempre estamos el núcleo unido. Los quiero muchísimo". Y tras los aplausos, la profesora de lengua castellana y literatura acabó: "También se lo dedico a todo el mundo que nos ve, que nos apoya, que nos para por la calle, que es un apoyo y una alegría muy grande. Así que muchísimas gracias a todo el mundo".

Rosa acabó su programa 200 de la mejor manera: ganando y acumulando 1.200 euros más.