Rosa Rodríguez, la primera mujer en superar los 200 programas en Pasapalabra: “Es inverosímil, pero vendrán muchas más”

El miércoles 3 de septiembre quedará grabado en la memoria de Pasapalabra. Rosa Rodríguez, concursante coruñesa de origen argentino, se convirtió en la primera mujer en alcanzar los 200 programas dentro del formato. Un hito que hasta ahora solo habían conseguido Orestes Barbero, Manu Pascual, Pablo Díaz y Moisés Laguardia.

El propio presentador, Roberto Leal, quiso subrayar la magnitud de la gesta: “Es la primera vez, en 25 años, que pasa en Pasapalabra. Rosa fue la primera en llegar a los 100 programas y ahora es la primera mujer bicentenaria”.

Un récord con nombre propio

La hazaña llega apenas unos días después de que Rosa y su rival, Manu Pascual, superaran otro récord histórico: el duelo más largo jamás visto en el programa, con 198 enfrentamientos, superando así la legendaria rivalidad entre Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Emocionada, la concursante confesó: “Es inverosímil. Nunca imaginé llegar hasta aquí. Ojalá no sea la única, estoy segura de que vendrán muchas más”.

El esfuerzo detrás del éxito

Lejos de atribuirlo todo a la suerte, Rosa quiso recalcar el trabajo y el apoyo necesarios para alcanzar este récord: “Llegar hasta aquí supone mucho esfuerzo personal y familiar. Sin esas circunstancias, sería imposible”, afirmó, dedicando su triunfo a su familia y agradeciendo el cariño del público.

Una referente para muchas mujeres

Roberto Leal no dudó en describirla como “un referente para muchas mujeres que sueñan con estar aquí algún día”. Y no es para menos: Rosa firmó una jornada impecable, con 22 aciertos y sin un solo fallo, lo que le valió la victoria del día y 1.200 euros más para su marcador personal, que ya acumula 106.800 euros.

Con la emoción a flor de piel, la concursante celebró su logro con una sonrisa y una frase que lo dice todo: “Tengo cosquillitas en el estómago… y la aventura aún no ha terminado”.