El secreto mejor guardado de Isabel Preysler sale a la luz en sus polémicas memorias: "Un streaptease"

La editorial Espasa ha anunciado que el próximo 22 de octubre verán la luz las memorias de Isabel Preysler, 'Mi verdadera historia'. Un libro en el que contará en primera persona los momentos que han marcado su apasionante vida desde que llegó a España con apenas 20 años procedente de su Filipina natal, y en el que se sincerará no solo sobre su faceta más familiar como madre y abuela, sino sobre las grandes historias de amor que ha vivido con sus tres maridos, Julio Iglesias, Carlos Falcó, y Miguel Boyer, y con el premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Europa Press ha hablado en exclusiva con la periodista Pilar Vidal sobre esta noticia y ha asegurado que la reina de corazones se ha abierto en canal en su autobiografía: "Yo creo que ella habla como nunca. Hace un estriptís, como yo le digo, aunque a ella esa palabra no le gusta, integral".

La colaboradora de televisión ha comentado que Preysler "tiene unos orígenes maravillosos, fascinantes de película, hasta terminar en su última historia de amor conocida, que todos sabemos que fue la de Mario Vargas Llosa. Con lo cual, yo creo que ella no se deja nada en el tintero y vamos a conocer realmente cómo es ella y cómo muchas de las cosas que se han hablado de ella, ella ha preferido callar antes que explicar o desmentir".

La periodista, quien ha trabajado mano a mano junto a la socialité en este libro, ha destacado que "trabajar con ella ha sido fácil porque ella es muy generosa, pero también diré que ha sido muy fácil trabajar con ella el día de la presentación, pero ella es pluscuamperfecta. No perfecta, pluscuamperfecta".

Tanto es así que "todo lo que ella ha querido contar, lo ha querido documentar. Lo ha comprobado todo, se ha tomado el tiempo necesario porque ella sí tiene una cosa, es que cuando habla, dice la verdad, y cuando no quiere contar algo, no lo cuenta. Entonces, todo lo ha supervisado".

En ese aspecto, Pilar ha desvelado que "no había conocido a nadie así" y ha descubierto que "tiene mucho sentido del humor y es algo que yo creo que es una faceta que no ha explotado, que solo ha explotado más en la intimidad y que a mí me parece bárbara".

Debido al roce que ha tenido con ella en este último tiempo, Pilar ya la considera "una amiga en mayúsculas y espero que ella también" porque "para mí, como periodista, ha sido muy gratificante, uno de los mejores proyectos de mi vida".

Por último, ha asegurado que conoceremos a una Isabel Preysler "totalmente distinta" porque se ha abierto "a nivel familiar, a nivel de cómo lleva su casa, a nivel de las relaciones y en la relación que tiene con su familia".