Llega "La Agencia" a Telecinco: todo lo que debes saber sobre la nueva serie (reparto, cameos, trama y fecha de estreno)

Telecinco prepara el terreno para un gran estreno: "La Agencia", adaptación española de la exitosa serie francesa "Call My Agent!", llega a la parrilla el miércoles 10 de septiembre a las 23:00 horas. La serie se presentó en el FesTVal de Vitoria, donde se proyectó en primicia el primer episodio en presencia de su elenco.

Reparto estelar y cameos brillantes

Encabezada por Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano, la serie está diseñada para atrapar al público desde el primer capítulo. A esta base sólida de reconocidos actores se suma una multitud de estrellas invitadas: desde Belén Rueda y Jaime Lorente hasta José Coronado, Clara Lago, Silvia Abril y otros rostros muy populares, quienes interpretan versiones de sí mismos.

Silvia Abril, estrella invitada de "La agencia" / TELECINCO

Una trama llena de drama, humor y ego

La historia transcurre en “Rebecca Talent”, una agencia de representación donde se entrelazan conflictos personales y profesionales. Los personajes lidian con amores imposibles, egos desbordados, tensiones familiares y dilemas éticos, todo ello envuelto en un equilibrio entre comedia y drama.

De Francia a España: un reto creativo

Daniel Écija, creador y productor ejecutivo de la serie, ha sido clave en la adaptación: transformar un formato de media hora en episodios extensos le supuso un gran reto. Además, Écija aprovechó para diferenciar su obra de "Paquita Salas", una serie admirada pero diferente en cuanto a tono y contexto: “Surgió en otro momento y otra ventana, y pudo tener un tono distinto”.

Gran expectación en el FesTVal

La presentación en Vitoria no solo sirvió como preestreno, sino que también reforzó la notoriedad del proyecto. El elenco deslumbró en la alfombra naranja y se palpaba el entusiasmo del público por la nueva serie, uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.