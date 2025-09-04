Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega "La Agencia" a Telecinco: todo lo que debes saber sobre la nueva serie (reparto, cameos, trama y fecha de estreno)

Una comedia ácida sobre el mundo de los representantes con un reparto de lujo y grandes estrellas invitadas

Llega &quot;La Agencia&quot; a Telecinco: todo lo que debes saber sobre la nueva serie (reparto, cameos, trama y fecha de estreno)

Llega "La Agencia" a Telecinco: todo lo que debes saber sobre la nueva serie (reparto, cameos, trama y fecha de estreno) / Mediaset

Demi Taneva

Telecinco prepara el terreno para un gran estreno: "La Agencia", adaptación española de la exitosa serie francesa "Call My Agent!", llega a la parrilla el miércoles 10 de septiembre a las 23:00 horas. La serie se presentó en el FesTVal de Vitoria, donde se proyectó en primicia el primer episodio en presencia de su elenco.

Reparto estelar y cameos brillantes

Encabezada por Javier Gutiérrez, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano, la serie está diseñada para atrapar al público desde el primer capítulo. A esta base sólida de reconocidos actores se suma una multitud de estrellas invitadas: desde Belén Rueda y Jaime Lorente hasta José Coronado, Clara Lago, Silvia Abril y otros rostros muy populares, quienes interpretan versiones de sí mismos.

Silvia Abril, estrella invitada de 'La agencia'

Silvia Abril, estrella invitada de "La agencia" / TELECINCO

Una trama llena de drama, humor y ego

La historia transcurre en “Rebecca Talent”, una agencia de representación donde se entrelazan conflictos personales y profesionales. Los personajes lidian con amores imposibles, egos desbordados, tensiones familiares y dilemas éticos, todo ello envuelto en un equilibrio entre comedia y drama.

De Francia a España: un reto creativo

Daniel Écija, creador y productor ejecutivo de la serie, ha sido clave en la adaptación: transformar un formato de media hora en episodios extensos le supuso un gran reto. Además, Écija aprovechó para diferenciar su obra de "Paquita Salas", una serie admirada pero diferente en cuanto a tono y contexto: “Surgió en otro momento y otra ventana, y pudo tener un tono distinto”.

Noticias relacionadas y más

Gran expectación en el FesTVal

La presentación en Vitoria no solo sirvió como preestreno, sino que también reforzó la notoriedad del proyecto. El elenco deslumbró en la alfombra naranja y se palpaba el entusiasmo del público por la nueva serie, uno de los lanzamientos más esperados de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. Rubén Fernández, 23 años y al frente de ‘La Taberna’ de Cornellana: “Siempre trato de hacer algo distinto de lo que se hace por aquí”
  3. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  4. Aprobada la quita de deuda desigual: esto es lo que recibirá Asturias por cada habitante (que es la mitad de lo que percibirán los catalanes)
  5. El instituto más grande de Asturias ya está listo para recibir a 420 alumnos: así fue su estreno hoy con medio centenar de profesores
  6. ¿Cómo ven los visitantes Asturias y qué nota le ponen? Muchos halagos, pero también alguna crítica
  7. Buenos Aires será una de las ciudades más grandes de Asturias: los miles de nuevos asturianos que traerá la 'Ley de nietos
  8. Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo

EN IMÁGENES: El vuelco de un camión que transportaba áridos corta al tráfico la autovía de los túneles de Riaño en sentido Siero

EN IMÁGENES: El vuelco de un camión que transportaba áridos corta al tráfico la autovía de los túneles de Riaño en sentido Siero

La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces

La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces

Las multas más insólitas de la DGT: de morderse las uñas a maquillarse en un semáforo

Las multas más insólitas de la DGT: de morderse las uñas a maquillarse en un semáforo

El ministro Hereu defiende, en su visita a Asturias, la "autonomía estratégica" de la siderurgia regional

El ministro Hereu defiende, en su visita a Asturias, la "autonomía estratégica" de la siderurgia regional

Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas

Raúl Rabadán, nuevo director científico del Centro de Investigaciones Oncológicas
Tracking Pixel Contents