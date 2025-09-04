Tensión en Pasapalabra tras lo sucedido en justo antes de empezar el programa: Manu, a punto de abandonar el concurso

Manu ha tenido que empezar una tarde más en Pasapalabra enfrentándose a la temida silla azul. El madrileño no ha tenido ptra opción que batirse en duelo contra uno de los aspirantes que, cada tarde, intentan vencer a Manu o Rosa y hacerse con un hueco en el programa.

Esta vez, no ha sido diferente y Mnu ha vuelto ha hacerse con la victoria, asegurándose una jornada más en el programa presentado por Roberto Leal.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.