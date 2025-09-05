Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero vuelve a Honduras con las cartas sobre la mesa

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Su regreso a Supervivientes All Stars no solo responde a las ganas de revancha, también a un acuerdo económico que, según ella misma, ha sido “imposible de rechazar”.

La madrileña, que ya sabe lo que es ganar un reality tras su victoria en GH VIP, ha confesado que la balanza se inclinó por partida doble: “Es un 50% lo que me pagan y 50% las ganas de quitarme esa espinita del año pasado”. Con esta declaración, Adara confirma lo que hasta ahora eran rumores: los concursantes estrella de Supervivientes manejan sueldos millonarios.

Un reto personal y profesional

Más allá del dinero, la influencer reconoce que este regreso es un paso clave en su vida: “Es como darle un poco el sentido a todo. A mí eso me hizo aprender mucho como persona”. Además, ha subrayado que la decisión fue exclusivamente suya: “Lo decidí yo”.

Esta vez, además, no está sola. Una de las sorpresas de la edición es que compartirá experiencia con su madre, algo que, según ella, le aporta tanto fuerza como vulnerabilidad: “Es una realidad que va a ser un apoyo para mí, pero claro, ella va a ser allí mi talón de Aquiles”.

Respuesta a las críticas

Adara también ha querido responder a quienes la juzgan por dejar a su hijo mientras participa en realities: “Parece que me voy a ir de vacaciones a tomar el sol. Y no, me voy a trabajar por y para mi hijo. Para poder alimentarle, llevarle al colegio y cubrir todos los gastos que tiene un niño”.

Noticias relacionadas y más

Consciente de la presión y de las miradas que genera su figura, la madrileña afronta esta nueva aventura con determinación. Y, con su característico desparpajo, deja claro que lo hace por partida doble: por ella misma… y por el sueldazo que Telecinco ha puesto sobre la mesa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  2. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  3. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  4. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  5. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

EN IMÁGENES: Apertura del nuevo curso universitario en Asturias

EN IMÁGENES: Apertura del nuevo curso universitario en Asturias

El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan

La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan

Cosas que Eva evita y otras que nadie evitó: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Cosas que Eva evita y otras que nadie evitó: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’
Tracking Pixel Contents