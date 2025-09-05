Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’
Adara Molinero vuelve a Honduras con las cartas sobre la mesa
Su regreso a Supervivientes All Stars no solo responde a las ganas de revancha, también a un acuerdo económico que, según ella misma, ha sido “imposible de rechazar”.
La madrileña, que ya sabe lo que es ganar un reality tras su victoria en GH VIP, ha confesado que la balanza se inclinó por partida doble: “Es un 50% lo que me pagan y 50% las ganas de quitarme esa espinita del año pasado”. Con esta declaración, Adara confirma lo que hasta ahora eran rumores: los concursantes estrella de Supervivientes manejan sueldos millonarios.
Un reto personal y profesional
Más allá del dinero, la influencer reconoce que este regreso es un paso clave en su vida: “Es como darle un poco el sentido a todo. A mí eso me hizo aprender mucho como persona”. Además, ha subrayado que la decisión fue exclusivamente suya: “Lo decidí yo”.
Esta vez, además, no está sola. Una de las sorpresas de la edición es que compartirá experiencia con su madre, algo que, según ella, le aporta tanto fuerza como vulnerabilidad: “Es una realidad que va a ser un apoyo para mí, pero claro, ella va a ser allí mi talón de Aquiles”.
Respuesta a las críticas
Adara también ha querido responder a quienes la juzgan por dejar a su hijo mientras participa en realities: “Parece que me voy a ir de vacaciones a tomar el sol. Y no, me voy a trabajar por y para mi hijo. Para poder alimentarle, llevarle al colegio y cubrir todos los gastos que tiene un niño”.
Consciente de la presión y de las miradas que genera su figura, la madrileña afronta esta nueva aventura con determinación. Y, con su característico desparpajo, deja claro que lo hace por partida doble: por ella misma… y por el sueldazo que Telecinco ha puesto sobre la mesa.
