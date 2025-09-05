Este viernes se han cumplido dos años del fallecimiento de María Teresa Campos, una de las comunicadoras más queridas de nuestro país, y su nieta Alejandra Rubio ha querido recordarla con un emotivo homenaje que ha conmovido a todos sus seguidores.

Alejandra Rubio, muy conmovida, rinde un sentido homenaje a María Teresa Campos en el segundo aniversario de su muerte / @alerubioc en instagram

Un recuerdo lleno de amor

A través de su perfil de Instagram, la hija de Terelu Campos compartió dos fotografías muy especiales que reflejan la estrecha unión que siempre mantuvo con su abuela. En una de ellas se puede ver a una orgullosa María Teresa besando con ternura a Alejandra, mientras que en la otra aparecen disfrutando de un momento íntimo entre confidencias, risas y abrazos, lejos de los focos.

Sin necesidad de palabras, Alejandra dejó claro que su vínculo con María Teresa fue único y que su ausencia sigue siendo una herida difícil de cerrar. Sus seguidores no tardaron en enviarle mensajes de apoyo y cariño, emocionados al ver la complicidad que transmiten las imágenes.

El legado de una abuela ejemplar

Cabe recordar que, en el momento del fallecimiento de la periodista, Alejandra escribió una carta pública en la que expresaba con sinceridad el dolor de perder a una de las personas más importantes de su vida: "Gracias a ti somos quienes somos hoy en día, nos has enseñado valores y nos has inculcado la mejor educación. Sé que tu vida no fue fácil, pero supiste afrontarla con actitud y nos diste un ejemplo inolvidable", escribió entonces.

La colaboradora cerraba aquella emotiva dedicatoria agradeciendo a la vida por haber tenido a María Teresa como abuela y asegurando que cada sueño que cumpla será en su honor.

Un homenaje en medio de las tensiones familiares

En los últimos meses, las diferencias entre Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera han estado en el centro de la atención mediática. Sin embargo, en esta fecha tan señalada, la hija de Terelu ha preferido dejar las polémicas a un lado para centrarse en lo que de verdad importa: mantener vivo el recuerdo de su abuela y celebrar el gran legado que dejó a toda la familia.

Con estas imágenes, Alejandra confirma lo que siempre ha repetido: María Teresa Campos no solo fue una gran periodista, sino también un pilar fundamental en su vida. Y dos años después de su partida, su recuerdo sigue más presente que nunca.