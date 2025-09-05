Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caos total en el estreno de “Supervivientes All Stars 2”: protestas, policía y juegos cancelados en Honduras

Una manifestación de la comunidad garífuna en los Cayos Cochinos obliga a cancelar en directo los juegos de debut del reality y reconfigurar la gala inaugural.

Cartel de Supervivientes All Star

Cartel de Supervivientes All Star / TELECINCO

Demi Taneva

La gala inaugural de Supervivientes All Stars 2 —estrenada esta pasada noche— sufrió un giro dramático: estaban previstos los tradicionales saltos desde el helicóptero, junto con una espectacular prueba de barro y la nueva “noria infernal”, pero todos estos juegos tuvieron que ser cancelados de improviso.

La causa del contratiempo fue una protesta en plena playa de juegos: miembros de la comunidad garífuna denunciaron ante las autoridades locales, lo que desembocó en un despliegue policial en los Cayos Cochinos. Esto impidió el uso del escenario preparado para los desafíos del programa.

La reacción desde el plató

En directo, Jorge Javier Vázquez abrió la gala señalando que el programa se vería afectado por “motivos completamente ajenos” al equipo. Hizo un llamado al respeto, afirmando que comprenden y aceptan la forma en que las comunidades decidan expresarse.

Replanteamiento sobre la marcha

Con la cancelación de la emblemática prueba inicial, la dirección tuvo que improvisar. Se optó por un reto de resistencia en la palapa, donde los concursantes debían sujetarse con firmeza a un tronco para conseguir ser nombrados primer líder de la edición —una dinámica inédita para iniciar el reality—.

Esta edición contaba con 14 rostros conocidos de realities anteriores —como Adara Molinero, Rubén Torres, Gloria Camila o Jessica Bueno— y prometía emociones desde el inicio. El contratiempo en el arranque añade una capa de tensión adicional a la edición, consolidando el programa como una de las apuestas fuertes del otoño televisivo.

Noticias relacionadas y más

¿Habrá repercusiones?

El incidente abre numerosas incógnitas: ¿incidirá en el desarrollo de futuras pruebas? ¿Cómo repercutirá en la audiencia y en la percepción del formato? La cobertura de las galas posteriores (jueves, domingo y martes) y su evolución en redes y plataformas de Mediaset determinarán si el reality logra recuperar su ritmo habitual.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  2. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  3. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  4. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  5. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  6. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  7. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
  8. Jaime Valle se jubila en el Rice de Villaviciosa tras 49 años de servicio: 'Atendí a cuatro generaciones

Desvelan un sistema de mensajería molecular que trabaja en paralelo al ADN

Desvelan un sistema de mensajería molecular que trabaja en paralelo al ADN

Gijón recibe un millón de la UE para impulsar el turismo inteligente

Gijón recibe un millón de la UE para impulsar el turismo inteligente

La EMA inicia siete obras en septiembre en Gijón por casi 20 millones

La EMA inicia siete obras en septiembre en Gijón por casi 20 millones

El Ibex 35 busca los 15.000 puntos tras subir un 0,2% en la apertura

El Ibex 35 busca los 15.000 puntos tras subir un 0,2% en la apertura

Las mejoras en el asfalto de la avenida de la Argentina de Gijón, en imágenes

Las mejoras en el asfalto de la avenida de la Argentina de Gijón, en imágenes

Caos total en el estreno de “Supervivientes All Stars 2”: protestas, policía y juegos cancelados en Honduras

Caos total en el estreno de “Supervivientes All Stars 2”: protestas, policía y juegos cancelados en Honduras

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial

Análisis del circuito de Barcelona-Catalunya: curiosidades

Análisis del circuito de Barcelona-Catalunya: curiosidades
Tracking Pixel Contents