Caos total en el estreno de “Supervivientes All Stars 2”: protestas, policía y juegos cancelados en Honduras
Una manifestación de la comunidad garífuna en los Cayos Cochinos obliga a cancelar en directo los juegos de debut del reality y reconfigurar la gala inaugural.
Demi Taneva
La gala inaugural de Supervivientes All Stars 2 —estrenada esta pasada noche— sufrió un giro dramático: estaban previstos los tradicionales saltos desde el helicóptero, junto con una espectacular prueba de barro y la nueva “noria infernal”, pero todos estos juegos tuvieron que ser cancelados de improviso.
La causa del contratiempo fue una protesta en plena playa de juegos: miembros de la comunidad garífuna denunciaron ante las autoridades locales, lo que desembocó en un despliegue policial en los Cayos Cochinos. Esto impidió el uso del escenario preparado para los desafíos del programa.
La reacción desde el plató
En directo, Jorge Javier Vázquez abrió la gala señalando que el programa se vería afectado por “motivos completamente ajenos” al equipo. Hizo un llamado al respeto, afirmando que comprenden y aceptan la forma en que las comunidades decidan expresarse.
Replanteamiento sobre la marcha
Con la cancelación de la emblemática prueba inicial, la dirección tuvo que improvisar. Se optó por un reto de resistencia en la palapa, donde los concursantes debían sujetarse con firmeza a un tronco para conseguir ser nombrados primer líder de la edición —una dinámica inédita para iniciar el reality—.
Esta edición contaba con 14 rostros conocidos de realities anteriores —como Adara Molinero, Rubén Torres, Gloria Camila o Jessica Bueno— y prometía emociones desde el inicio. El contratiempo en el arranque añade una capa de tensión adicional a la edición, consolidando el programa como una de las apuestas fuertes del otoño televisivo.
¿Habrá repercusiones?
El incidente abre numerosas incógnitas: ¿incidirá en el desarrollo de futuras pruebas? ¿Cómo repercutirá en la audiencia y en la percepción del formato? La cobertura de las galas posteriores (jueves, domingo y martes) y su evolución en redes y plataformas de Mediaset determinarán si el reality logra recuperar su ritmo habitual.
