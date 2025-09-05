El detalle definitivo que confirma la relación de Manu y Rosa en Pasapalabra: "Te levanta la moral"

La química entre Manu y Rosa en Pasapalabra es otro de los secretos del éxito del programa. El madrileño y la gallega no defraudan y siempre ofrecen auténticos duelos que por ahora, no han terminado con el bote en manos de ninguno de los dos.

Con cientos de programas a sus espaldas, los dos han demostrado una gran rivalidad y también mucha compenetración a pesar de que cada uno barre para casa. En esta ocasión, desde el programa han sometido a los aspirantes a millonario a un test para ver cuánto se conocen el uno al otro tras compartir tantas tardes en plató.

Además, no han desaprovechado la ocasión de dedicar unas palabras al presentador Roberto Leal, otro pilar del programa y de quien no han dudado en destacar que "siempre te levanta la moral", dada la tensión que muchas veces se vive en plató.

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra. 🙌🙌#Pasapalabra

https://t.co/FHkjnuTMhk — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 3, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.