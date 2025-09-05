Según un estudio las parejas que se conocieron en apps de citas reportan menor felicidad en el matrimonio

Las aplicaciones de citas se han convertido en una de las vías más comunes para encontrar pareja, pero un nuevo estudio internacional revela que estas historias de amor digitales no siempre terminan con el "felices para siempre".

¿El amor digital es menos duradero?

La investigación, publicada en Science Direct y liderada por Marta Kowal (Universidad de Wroclaw), analizó a más de 6.000 personas en 50 países y comparó su satisfacción conyugal según el origen de su relación. Los resultados fueron claros: las parejas que se conocieron en Internet reportan menos intensidad de amor, intimidad y compromiso que aquellas que iniciaron su historia en persona.

Un cambio de tendencia

Curiosamente, en 2013 otros estudios aseguraban lo contrario: que los matrimonios nacidos en apps de citas podían tener incluso ventajas. Sin embargo, el coautor Adam Bode, de la Universidad Nacional de Australia, señala que la situación ha cambiado: “El acceso a tantas opciones puede generar sobrecarga y expectativas poco realistas, lo que termina reduciendo la satisfacción con la elección final”.

En México y el mundo

De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit, casi un 19% de las relaciones actuales en México surgieron en apps como Tinder o Bumble. El estigma hacia el amor digital ha caído, pero los hallazgos de este estudio plantean una duda: ¿estas relaciones son menos sólidas a largo plazo?

Lo que realmente importa

Más allá de dónde empiece la historia, los expertos coinciden en que los pilares de un matrimonio feliz siguen siendo los mismos: comunicación, confianza, compromiso y disfrutar del tiempo juntos. Al final, las apps de citas pueden presentar nuevas oportunidades para conocer gente, pero la clave del éxito conyugal no está en cómo empieza la relación, sino en cómo se construye día a día.