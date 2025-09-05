Tras once años juntos y nueve de matrimonio, la pareja confirmaba hace apenas unos días que tomaban caminos separados, en un comunicado en el que ambos pedían respeto y dejaban claro que su prioridad serían siempre sus dos hijas.

Ahora, la sevillana ha vuelto a captar la atención con un mensaje enigmático que ha compartido en sus redes sociales y que muchos han interpretado como una reflexión sobre su nueva etapa personal.

Irene Rosales y su enigmático mensaje tras la ruptura con Kiko Rivera: “Ver cómo alguien cumple un sueño que lleva tiempo persiguiendo” / irenerova24 en intagram

Un mensaje cargado de significado

En sus historias de Instagram, Irene publicaba un texto que no ha pasado desapercibido: “Cosas que hacen feliz a un Géminis: ver cómo alguien cumple un sueño que llevaba años persiguiendo”. Sin añadir comentarios ni explicaciones, la excolaboradora de televisión ha dejado que sus seguidores interpreten libremente sus palabras.

Acostumbrada a compartir frases motivacionales y reflexiones, esta publicación ha cobrado especial relevancia en pleno torbellino mediático por su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja.

Una separación en buenos términos

Tanto Irene como Kiko han querido subrayar que su separación se ha producido de forma cordial. En el comunicado que ella misma lanzó en redes, Rosales fue clara: “Ha sido una decisión dura y nada fácil, pero había llegado el momento de seguir caminos separados”.

Pese al fin de su relación, ambos insisten en que mantienen la unión como familia: “Aunque nuestra relación como pareja haya llegado a su fin, nuestro vínculo familiar siempre estará. Tenemos dos niñas preciosas que se merecen todo nuestro amor”.

Por su parte, Kiko Rivera también se pronunció, asegurando que no pretendía sacar ningún beneficio económico de esta situación y que lo único que le importa ahora es el bienestar de sus hijas.

Una historia que marcó a la crónica social

La relación entre Kiko e Irene comenzó en 2014 y, desde entonces, se convirtió en una de las más mediáticas del panorama nacional. En 2016 sellaron su amor con una boda de ensueño en Sanlúcar la Mayor, con Isabel Pantoja como madrina de excepción y rodeados de 300 invitados. De esa unión nacieron sus dos hijas, que se han convertido en el pilar fundamental para ambos tras el final de su matrimonio.

El futuro de Irene Rosales

Aunque siempre discreta, Irene ha logrado reunir más de 700.000 seguidores en Instagram, donde comparte su día a día, sus looks y ahora también sus reflexiones tras este duro golpe sentimental.

Con su último mensaje, deja claro que, a pesar de la tristeza, encara esta nueva etapa con la mirada puesta en la superación personal y en los sueños que aún le quedan por cumplir.