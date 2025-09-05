Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial
El regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión no ha dejado indiferente a nadie
Después de un verano alejado de los focos, el presentador ha reaparecido en la primera gala de Supervivientes All Stars con un aspecto renovado gracias a un lifting facial que él mismo ha confirmado.
Una vuelta muy comentada
El presentador escogió un look impecable para su reencuentro con el público: traje blanco de dos piezas con blazer de doble botonadura y solapas XL en negro. Aunque intentó mantener parte del misterio con unas gafas que cubrían su rostro, el resultado de su paso por quirófano no pasó desapercibido.
Jorge Javier y su historial de retoques
No es la primera vez que Jorge Javier aprovecha sus vacaciones para someterse a algún retoque estético. En anteriores ocasiones ya había reaparecido con cambios sutiles, siempre defendiendo su derecho a cuidarse y mostrarse como quiere. Esta vez, sin embargo, su transformación ha sido más evidente y ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.
Un regreso por todo lo alto
Más allá de su aspecto físico, Jorge Javier brilló como maestro de ceremonias en la gala inaugural del reality estrella de Telecinco. Con su habitual carisma y sentido del humor, dejó claro que está dispuesto a liderar esta edición de Supervivientes All Stars y que su regreso, tras meses de ausencia, no podía haber sido más sonado.
