Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial

El regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión no ha dejado indiferente a nadie

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial / Mediaset

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Después de un verano alejado de los focos, el presentador ha reaparecido en la primera gala de Supervivientes All Stars con un aspecto renovado gracias a un lifting facial que él mismo ha confirmado.

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial / Mediaset

Una vuelta muy comentada

El presentador escogió un look impecable para su reencuentro con el público: traje blanco de dos piezas con blazer de doble botonadura y solapas XL en negro. Aunque intentó mantener parte del misterio con unas gafas que cubrían su rostro, el resultado de su paso por quirófano no pasó desapercibido.

Jorge Javier y su historial de retoques

No es la primera vez que Jorge Javier aprovecha sus vacaciones para someterse a algún retoque estético. En anteriores ocasiones ya había reaparecido con cambios sutiles, siempre defendiendo su derecho a cuidarse y mostrarse como quiere. Esta vez, sin embargo, su transformación ha sido más evidente y ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales.

Noticias relacionadas y más

Un regreso por todo lo alto

Más allá de su aspecto físico, Jorge Javier brilló como maestro de ceremonias en la gala inaugural del reality estrella de Telecinco. Con su habitual carisma y sentido del humor, dejó claro que está dispuesto a liderar esta edición de Supervivientes All Stars y que su regreso, tras meses de ausencia, no podía haber sido más sonado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  2. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  3. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  4. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  5. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  6. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  7. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse
  8. Jaime Valle se jubila en el Rice de Villaviciosa tras 49 años de servicio: 'Atendí a cuatro generaciones

Desvelan un sistema de mensajería molecular que trabaja en paralelo al ADN

Desvelan un sistema de mensajería molecular que trabaja en paralelo al ADN

Gijón recibe un millón de la UE para impulsar el turismo inteligente

Gijón recibe un millón de la UE para impulsar el turismo inteligente

La EMA inicia siete obras en septiembre en Gijón por casi 20 millones

La EMA inicia siete obras en septiembre en Gijón por casi 20 millones

El Ibex 35 busca los 15.000 puntos tras subir un 0,2% en la apertura

El Ibex 35 busca los 15.000 puntos tras subir un 0,2% en la apertura

Las mejoras en el asfalto de la avenida de la Argentina de Gijón, en imágenes

Las mejoras en el asfalto de la avenida de la Argentina de Gijón, en imágenes

Caos total en el estreno de “Supervivientes All Stars 2”: protestas, policía y juegos cancelados en Honduras

Caos total en el estreno de “Supervivientes All Stars 2”: protestas, policía y juegos cancelados en Honduras

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial

Jorge Javier Vázquez deslumbra en su reaparición en ‘Supervivientes’ tras su lifting facial

Análisis del circuito de Barcelona-Catalunya: curiosidades

Análisis del circuito de Barcelona-Catalunya: curiosidades
Tracking Pixel Contents