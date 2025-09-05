Luitingo versiona 'Cibeles' la canción de Sergio Ramos y así ha reaccionado el futbolista

El exconcursante de GH VIP sorprende con su versión aflamencada de Cibeles y el futbolista le dedica un mensaje que lo ha dejado sin palabras.

El cover que arrasa en redes

Desde que Sergio Ramos estrenó su tema Cibeles, inspirado en su etapa en el Real Madrid, no han parado los comentarios. Críticas, memes y también muchos fans que lo han convertido en tendencia. Entre ellos, uno muy especial: Luitingo, finalista de GH VIP y exnovio de Jessica Bueno, que no ha dudado en rendirle homenaje grabando su propia versión.

“Con todos mis respetos a los productores del temazo Cibeles y al capitán, don Sergio Ramos, pero no pude resistirme a aflamencar un poco este pedazo de hit”, confesaba el sevillano en redes sociales, donde pedía máxima difusión.

El mensaje que lo cambió todo

Lo que parecía un sueño lejano se hizo realidad. Sergio Ramos escuchó la versión, la compartió en sus propias redes y le dedicó unas palabras que han emocionado a Luitingo: “Olé tú, compare”.

El cantante no tardó en reaccionar, visiblemente conmovido: “Pegarte horas en el estudio para que den los frutos de esta manera... Merece mucho la pena. Gracias, Sergio mío. No sabes la felicidad de saber que te ha gustado la versión”.

Un gesto que impulsa su carrera

Para Luitingo, este gesto es mucho más que un simple comentario: es un espaldarazo a su carrera musical. “Espero que os guste y ¡viva Sergio Ramos de por vida!”, escribió al estrenar su cover, que ya circula como la nueva sensación en redes sociales.