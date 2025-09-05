Shock en First Dates después de que un soltero rechace en directo a su cita: "No es lo que yo pensaba"

Muchas veces, en First Dates se dan efusivos y apasionados encuentros y otras veces, no hay química y cada uno acaba saliendo por su lado. Esto es lo que ha sucedido en la cita entre David y Jourdan Daniel. A pesar de que este último, un joven de 22 años, camarero y artista, parecía entregado a darlo todo con su compañero de velada, David no estaba muy por la labor de ir un paso más allá con su cita.

A pesar de que ambos tienen en comparten su pasión por la escena ballroom, una subcultura LGTBQ nacida en Estados Unidos entre afroamericanos, David se cerró en banda y se limitó a darle a Jourdan un tímido pico "de amigos". “Era más de amigo, no de atracción, sino le comería la boca”, confesaba a las cámaras del programa.

Y es que David confesaba que "no le veo como algo más".

