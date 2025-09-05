Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tarde de emociones en Pasapalabra: Manu se despide por todo lo alto y conquista a los invitados con su bonito discurso

El concursante vive uno de sus momentos más especiales en el programa

Tarde de emociones en Pasapalabra: Manu se despide por todo lo alto y conquista a los invitados con su bonito discurso

Tarde de emociones en Pasapalabra: Manu se despide por todo lo alto y conquista a los invitados con su bonito discurso

Alejandra Carreño

Manu y sus rimas a modo de cierre en se han convertido en un imprescindible en Pasapalabra. El concursante siempre suele poner el broche a la tarde con un poema dedicado a los invitados de la semana. Un momento que siempre arranca risas en plató y en el que vuelve a quedar de manifiesto el buen ambiente que reina en el programa que presenta Roberto Leal.

Esta vez, no iba a ser menos y el concursante ha vuelto a tirar de humor para meterse a los invitados en el bolsillo “Hombre de récord, juglar…, lo tiene todo”, decía el presentador ante una nueva muestra de ingenio del rival de Rosa.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.

Tarde de emociones en Pasapalabra: Manu se despide por todo lo alto y conquista a los invitados con su bonito discurso

Tarde de emociones en Pasapalabra: Manu se despide por todo lo alto y conquista a los invitados con su bonito discurso
