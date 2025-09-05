¿Vacaciones demasiado largas? El debate sobre la jornada escolar divide a familias y docentes

La eterna discusión sobre la jornada escolar vuelve al primer plano: ¿deberían acortarse las vacaciones de verano y repartir mejor las horas lectivas durante el curso?

En España, los alumnos tienen menos días de clase que la media de la OCDE, pero jornadas más largas e intensivas, sobre todo en secundaria, lo que ha reavivado las críticas de familias y expertos. Asociaciones como la CEAPA denuncian que “el parón veraniego es excesivo” y piden más días de clase, con horarios más equilibrados y comedores gratuitos para todo el alumnado.

El problema, advierten los docentes, es otro: la falta de climatización en los centros. “En julio y agosto es imposible dar clase”, subrayan desde ANPE, que defienden la jornada intensiva. Para los sindicatos, antes de replantear el calendario habría que garantizar infraestructuras adecuadas.

Los expertos en educación, por su parte, señalan que once semanas sin clases impactan en el aprendizaje, especialmente en los niños más vulnerables. La socióloga Elena Sintes apunta que “menos vacaciones y días más cortos” funcionan mejor en otros países. Incluso se habla de retrasar la entrada al instituto a las 9 de la mañana, para mejorar la concentración y el bienestar de los adolescentes.

El Ministerio de Educación, sin embargo, evita posicionarse: el calendario escolar es competencia autonómica. Lo que sí parece claro es que el debate está más vivo que nunca.