Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Vacaciones demasiado largas? El debate sobre la jornada escolar divide a familias y docentes

España reabre el debate educativo

¿Vacaciones demasiado largas? El debate sobre la jornada escolar divide a familias y docentes en España

¿Vacaciones demasiado largas? El debate sobre la jornada escolar divide a familias y docentes en España / Marta G. Brea

Lucía Salazar

Lucía Salazar

La eterna discusión sobre la jornada escolar vuelve al primer plano: ¿deberían acortarse las vacaciones de verano y repartir mejor las horas lectivas durante el curso?

En España, los alumnos tienen menos días de clase que la media de la OCDE, pero jornadas más largas e intensivas, sobre todo en secundaria, lo que ha reavivado las críticas de familias y expertos. Asociaciones como la CEAPA denuncian que “el parón veraniego es excesivo” y piden más días de clase, con horarios más equilibrados y comedores gratuitos para todo el alumnado.

El problema, advierten los docentes, es otro: la falta de climatización en los centros. “En julio y agosto es imposible dar clase”, subrayan desde ANPE, que defienden la jornada intensiva. Para los sindicatos, antes de replantear el calendario habría que garantizar infraestructuras adecuadas.

Los expertos en educación, por su parte, señalan que once semanas sin clases impactan en el aprendizaje, especialmente en los niños más vulnerables. La socióloga Elena Sintes apunta que “menos vacaciones y días más cortos” funcionan mejor en otros países. Incluso se habla de retrasar la entrada al instituto a las 9 de la mañana, para mejorar la concentración y el bienestar de los adolescentes.

Noticias relacionadas y más

El Ministerio de Educación, sin embargo, evita posicionarse: el calendario escolar es competencia autonómica. Lo que sí parece claro es que el debate está más vivo que nunca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Cierra tras medio siglo el restaurante 'El Gaucho', emblema hostelero de Langreo: 'Da pena por los clientes, son como de la familia
  2. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  3. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  4. Los 'Abuelos de oro' del Centro Asturiano de Oviedo, agradecidos: 'Es nuestra segunda casa
  5. Covadonga Soto, la asturiana que está en lo alto de Google: 'A mi equipo le digo que tenemos que mirar como hacen las cosas las empresas pequeñas
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. El 'caso Hassan', al detalle: el gesto, el expediente, el perdón y la reacción del vestuario
  8. El aumento de arena en la playa de San Lorenzo de Gijón obliga a cavar una zanja para ducharse

EN IMÁGENES: Apertura del nuevo curso universitario en Asturias

EN IMÁGENES: Apertura del nuevo curso universitario en Asturias

El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

El Rector aprieta al Gobierno con el desarrollo del campus del Cristo: "Tres años después apenas hemos avanzado, no podemos esperar más"

La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan

La vida de los jóvenes en Madrid, el futuro de la música y la peripecia de ir caminando desde la capital hasta Gijón, en el tercer episodio de la Chalana de Xuan

Cosas que Eva evita y otras que nadie evitó: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

Cosas que Eva evita y otras que nadie evitó: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana

La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La Vuelta 2025 se juega en Asturias con tres etapas decisivas: estas son todas las localidades por las que pasarán los mejores ciclistas del mundo

La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias

Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

Pinchazo en el turismo de Castrillón: las playas del concejo pierden en bañistas lo equivalente a tres llenos en el Camp Nou

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’

Adara Molinero habla claro: sueldazo y segundas oportunidades en ‘Supervivientes All Stars’
Tracking Pixel Contents