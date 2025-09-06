La famosa cantante que ha lanzado un contundente mensaje a Sergio Ramos tras su polémica canción, "Cibeles": Sergio, en sus fiestas siempre..."

Sergio Ramos ha recibido estos días multitud de críticas por el último tema musical que ha sacado... y es que aunque no ha sido la primera vez que el futbolista se atreve en el mundo de la música, parece que sus haters no logran entender la necesidad de embarcarse en esa aventura.

Sin embargo, hay rostros conocidos que han querido defender públicamente al marido de Pilar Rubio... uno de ellos ha sido Soraya Arnelas, quien no dudaba en hablar de ello hace unos días en el FesTVal de Vitoria.

"Escucho el tema y me parece bastante pegadizo, la verdad. Me gusta", decía la artista y argumentaba que "Sergio canta desde hace mucho tiempo, esto no es una sorpresa. Sergio, yo lo sé, Sergio en sus fiestas, digamos, cercanas con su gente siempre se echa un cante, lo cual para mucha gente es una sorpresa, pero hay gente que sabíamos que Sergio cantaba y Sergio canta".

A pesar de las críticas que ha recibido el deportista, Soraya ha querido echarle un capote y aseguraba que "el flamenco se le da divinamente".

Trayectoria

Sergio Ramos García (Camas, Sevilla, 30 de marzo de 1986) es un futbolista y cantante español. Juega como defensa en el Club de Fútbol Monterrey de la Primera División de México. Fue internacional con la selección de España en 180 ocasiones, debutó el 26 de marzo de 2005 y disputó su último encuentro el 31 de marzo de 2021, con la que se proclamó campeón del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2008 y 2012.

Formado en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club, debutó en Primera División con el equipo sevillano en 2004.[8] Para la temporada 2005-06 fichó por otro equipo de España, el Real Madrid Club de Fútbol, equipo del que fue capitán desde el curso 2015-16 y con el que se ha proclamado, entre otros títulos, pentacampeón de Liga, tetracampeón de Europa y tetracampeón del mundo.[9] Además, es el cuarto jugador con más partidos (671) en la historia del conjunto blanco, tras Raúl (741), Iker Casillas (725) y Sanchís (708).