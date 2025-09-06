Lydia Lozano vuelve a Telecinco y revela el secreto que lleva callando tras el fin de La familia de la tele: "Esto nadie lo sabe"
La periodista vuelve a Telecinco con una comentada entrevista en De Viernes
Muy emocionada, Lydia Lozano ha regresado este viernes, 5 de septiembre, a Telecinco y ha sido entrevista en '¡De viernes!', programa donde le esperaba 'con los brazos abiertos' un Santi Acosta que, con sentido del humor, le preguntaba si sigue pensando que es el peor presentador de la cadena.
Sin poder evitar las lágrimas y al ritmo del chuminero, la colaboradora de televisión entraba a plató y saludaba amablemente a los que serán sus compañeros a partir de ahora: Terelu Campos, Antonio Rossi, Ángela Portero y José Antonio León.
"Vuelvo a mi casa", decía Lydia emocionada y aseguraba que "no tengo palabras" ante esta vuelta tan esperada por ella. Además, "muy nerviosa", comentaba que "no he dormido, no he comido y la gente dice 'no lo puedo entender', yo me fui por una puerta y he entrado por la misma".
"Cuando me llamaron no me lo creía, era como un sueño", hablaba la invitada sobre cómo recibió la oferta de '¡De viernes!' y de volver a la cadena, pero aclaraba que "cuando yo salgo de la puerta de Televisión española digo que no vuelvo, que tenía que cambiar de aires".
Además, respondía a todas las críticas que ha recibido estos días y desvelaba que "se me ha llamado traidora y a mí se me llamó hace muchos meses para venir a este programa, esto nadie lo sabe y rechacé la primera vez por lealtad y fidelidad".
