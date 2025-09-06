La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza
La decoración low cost se reinventa con este accesorio que ya arrasa
Con la llegada del final del verano y las noches al aire libre, Pepco ha dado en el clavo con uno de sus lanzamientos estrella: una maceta luminosa que combina estilo, practicidad y un precio irresistible. Por solo 7 euros, este accesorio no solo sirve para lucir tus plantas favoritas, sino que también funciona como punto de luz ambiental, creando esa atmósfera mágica que hasta ahora parecía exclusiva de los restaurantes más chic.
Su diseño en color blanco resalta la belleza de cualquier planta y, cuando cae el sol, se convierte en una lámpara ambiental perfecta para cenas íntimas, veladas con amigos o simplemente para disfrutar de un momento de relax en tu terraza. Además, funciona con energía solar, lo que la convierte en una opción sostenible, sin cables ni enchufes, y con la comodidad de poder colocarla donde quieras.
Fabricada en plástico resistente y ligero, es fácil de mover y se adapta tanto a balcones pequeños como a jardines más amplios. Un detalle decorativo que demuestra que no hace falta gastar demasiado para darle un giro elegante y cálido a los espacios exteriores.
No es de extrañar que este accesorio esté volando de las estanterías de Pepco: sencillo, funcional, bonito y, sobre todo, económico. Porque a veces, la magia de una terraza iluminada puede empezar por un pequeño detalle de 7 euros.
