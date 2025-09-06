Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza

La decoración low cost se reinventa con este accesorio que ya arrasa

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza / Pepco / Decoesfera

Lucía Salazar

Lucía Salazar

Con la llegada del final del verano y las noches al aire libre, Pepco ha dado en el clavo con uno de sus lanzamientos estrella: una maceta luminosa que combina estilo, practicidad y un precio irresistible. Por solo 7 euros, este accesorio no solo sirve para lucir tus plantas favoritas, sino que también funciona como punto de luz ambiental, creando esa atmósfera mágica que hasta ahora parecía exclusiva de los restaurantes más chic.

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza / Pepco / Decoesfera

Su diseño en color blanco resalta la belleza de cualquier planta y, cuando cae el sol, se convierte en una lámpara ambiental perfecta para cenas íntimas, veladas con amigos o simplemente para disfrutar de un momento de relax en tu terraza. Además, funciona con energía solar, lo que la convierte en una opción sostenible, sin cables ni enchufes, y con la comodidad de poder colocarla donde quieras.

Fabricada en plástico resistente y ligero, es fácil de mover y se adapta tanto a balcones pequeños como a jardines más amplios. Un detalle decorativo que demuestra que no hace falta gastar demasiado para darle un giro elegante y cálido a los espacios exteriores.

Noticias relacionadas y más

No es de extrañar que este accesorio esté volando de las estanterías de Pepco: sencillo, funcional, bonito y, sobre todo, económico. Porque a veces, la magia de una terraza iluminada puede empezar por un pequeño detalle de 7 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. Ya hay fecha para el Real Oviedo-Barça: este es el horario del partidazo del Tartiere
  3. El estreno de la segunda edición de La Favorita, en Luarca, se convierte en un sentido homenaje a su creador, Xuan Bello
  4. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  5. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  6. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  7. Inauguración del IES Margarita Salas de La Corredoria
  8. El desorbitado número de asturianos que aspiran a ser Guardia Civil: este sábado se examinan en Gijón

La UME de Javier Milei

Víctimas de pederastia reivindican la sentencia que condena a dos jesuitas españoles en Bolivia

Víctimas de pederastia reivindican la sentencia que condena a dos jesuitas españoles en Bolivia

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza

La maceta con luz de Pepco que arrasa: la novedad de 7 euros para darle magia a tu terraza

El español Piqueras domina la tanda libre, con caídas de Quiles y Fernández en Montmeló

El español Piqueras domina la tanda libre, con caídas de Quiles y Fernández en Montmeló

El economista asturiano que explica por qué todos tenemos la culpa de los males de España

El economista asturiano que explica por qué todos tenemos la culpa de los males de España

Emoción y muchos aplausos en el relevo de José Luis González al frente de USIPA

Emoción y muchos aplausos en el relevo de José Luis González al frente de USIPA

¿Sandalias o zapatos? Este es el mejor calzado de recuperación para descansar tus piernas después de entrenar

¿Sandalias o zapatos? Este es el mejor calzado de recuperación para descansar tus piernas después de entrenar

Cerca de 28.000 personas se presentan este sábado a las oposiciones de la Guardia Civil para cubrir 3.000 plazas

Cerca de 28.000 personas se presentan este sábado a las oposiciones de la Guardia Civil para cubrir 3.000 plazas
Tracking Pixel Contents