Pasapalabra lo hace oficial: el comunicado que ha compartido el programa sobre el adiós de Rosa en el concurso

Rosa cumplía hace unos días una cifra redonda en Pasapalabra. Nada más y nada menos que 200 programas en los que la gallega ha medido sus fuerzas con Manu, su rival y compañero de batalla y quien también atesora cientos de programas luchando por hacerse con el bote.

Sin embargo, Rosa ha estado a punto de abandonar el concurso, tal y como ha hecho saber Pasapalabra a través de su perfil de Twitter. La gallega se tuvo que enfrentar a una complicada aspirante para poder ocupar una tarde más la silla azul y es que con un margen mínimo de error, Rosa ha quedado al borde de la eliminación. El plató ha contenido la respiración hasta el desenlace.

🧐💥 La permanencia de Rosa en Pasapalabra, en peligro por un fallo y una gran aspirante. #Pasapalabra https://t.co/3vHjswbgVe — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 6, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.