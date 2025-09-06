Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosa cae derrotada en Pasapalabra tras fallar en la Silla Azul: así es Leyla, la nueva concursante

La gallega cumplió esta semana los 200 programas, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo

Leyla y Rosa en Pasapalabra

Leyla y Rosa en Pasapalabra / Antena 3

Alejandra Carreño

La Silla Azul siempre vuelve a Pasapalabra y este viernes le tocó pasar por ella a Rosa. Lo que no esperaba la gallega era un final así. Tras cumplir 200 programas, convirtiéndose en la primera mujer en conseguirlo, Rosa falló en la Silla Azul frente a Leyla, la nueva aspirante.

Procedente de Barcelona, de origen venezolano y geóloga de profesión, Leyla contó en su presentación que es una gran seguidora de Pasapalabra y dedicó la prueba a su madre, que falleció hace un año. Después, eligió jugar con la F y dejar la P a Rosa. El duelo fue trepidante porque, aunque la catalana falló primero, Rosa cometió un error a continuación.

Tensión en el plató

La tensión se adueñó del plató durante unos minutos que se hicieron eternos, como pasó hace sólo tres programas cuando Manu se vio en esta misma situación al límite. Ya no había margen de error: un fallo más suponía la eliminación, y ese momento tardó en llegar. Pero, para tranquilidad del público que la sigue desde hace más de 200 programas, llegó. Rosa se salvó y se enfrentó una tarde más a Manu en el Rosco de Pasapalabra.

El duelo frente a Manu

Eso sí, tampoco fue su tarde. Rosa no consiguió ganar a Manu y la pareja firmó un nuevo empate. Eso sí, la coruñesa pudo haber ganado de haber arriesgado. Sin embargo, por prudencia o miedo, se guardó ese as en la manga que luego resultó ser acertado.

Podría haber ganado

Con siete segundos de ventaja, Rosa comenzó la prueba con cinco aciertos. Igualmente, Manu empezó con buen pie: seis letras verdes y otras tantas en su siguiente turno. El duelo estuvo igualado durante la primera vuelta, que terminó casi a la par con un emocionante parcial de 20-19. En el pulso final, el madrileño decidió plantarse cuando el marcador era de 22-21 a su favor. Rosa consiguió empatar después y se contuvo para no dar una respuesta más. De haberlo hecho, hubiese ganado. Pero... la cosa acabó en empate.

