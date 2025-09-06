Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelta al cole low cost: los chollos de Lidl en mochilas, estuches y más imprescindibles

La cadena alemana lanza una de las propuestas más competitivas del mercado

Lucía Salazar

La vuelta al cole ya no tiene por qué ser sinónimo de grandes gastos. Lidl lo vuelve a hacer y se consolida como una de las opciones más económicas para las familias que buscan equipar a los más pequeños con estilo, calidad y, sobre todo, buenos precios. Este año, sus novedades escolares están causando auténtico furor.

Mochilas con licencia por menos de 6 euros

Los protagonistas indiscutibles son los modelos infantiles inspirados en personajes como Barbie o Stitch. Cómodas, ligeras y con gran capacidad, estas mochilas cumplen con todo lo necesario para acompañar a los peques a clase. Lo mejor: su precio imbatible de solo 5,99 euros.

Estuches listos para estrenar

Otro imprescindible es el estuche escolar, que Lidl ofrece ya cargado de material. Por apenas 8,99 euros, los niños tendrán a mano lápices de colores, bolígrafos y todo lo necesario para organizarse desde el primer día. Una opción práctica y divertida, con diseños que encantarán a los pequeños.

Botellas y fiambreras para un almuerzo saludable

Porque la alimentación también forma parte de la rutina escolar, la cadena alemana ha incorporado sets de botella y fiambrera con diseños compactos y funcionales. Además, su botella de acero inoxidable de 580 ml se presenta como la opción ideal para mantener las bebidas frescas o calientes durante horas, por solo 6,99 euros.

Funcionalidad, diseño y ahorro

Con esta colección, Lidl confirma su apuesta por unir funcionalidad, diseño atractivo y precios accesibles. Todos los artículos están disponibles tanto en tienda física como online, lo que facilita aún más la compra. Una propuesta que no solo alivia el gasto familiar, sino que también convierte la vuelta a las aulas en un momento lleno de entusiasmo para los niños.

Lidl ha logrado que preparar la mochila para septiembre sea más fácil, económico y divertido que nunca.

