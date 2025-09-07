Tras destaparse la infidelidad, Sofía Suescun y Kiko Jiménez protagonizan un incómodo momento en el aeropuerto: fríos y sin dirigirse la palabra
La pareja de influencers ha regresado de Tailandia, país al que viajó por motivos profesionales
Sofía Suescun y Kiko Jiménez hacían las maletas y viajaban hasta Tailandia en mitad de la polémica que se generó en España por la supuesta infidelidad que la influencer cometió con Juan Faro. Durante estos días les hemos estado viendo muy unidos por Instagram, pero... ¿cómo se fueron realmente?
Cuando pensaban que nadie les grababa en el aeropuerto antes de montarse en ese avión que les hizo distanciarse del foco mediático, la pareja facturaba las maletas, pero no se dirigían la palabra ni un solo momento.
Serios y sin conversación alguna, los dos paseaban por el aeropuerto sin gestos cariñosos como hemos visto estos días en redes sociales, donde se han mostrado de lo más unidos después de la tormenta mediática que les ha caído encima.
Ahora, ya en España, la pareja de influencers siguen compartiendo contenido juntos, se comentan en las publicaciones y dan a entender que todo sigue igual que antes de salir el nombre de Juan Faro en los medios asegurando esa posible infidelidad por parte de Sofía.
Un viaje marcado por sustos
La escapada no ha estado exenta de incidentes. Primero, un vuelo cancelado por riesgo de accidente en Barajas que les obligó a retrasar el inicio de la aventura. Y ya en Tailandia, un encontronazo con perros salvajes en plena selva que llevó a Kiko a subirse a un árbol para evitar un ataque. A pesar de todo, la pareja se muestra más unida que nunca y decidida a desconectar.
Entre rumores familiares
Mientras tanto, en España los focos siguen apuntando a la hija de Maite Galdeano. Los rumores de encuentros con Juan Faro, las declaraciones del propio empresario y, sobre todo, su sonado distanciamiento con su madre —con la que incluso habría emprendido acciones legales—, mantienen a Sofía en el ojo del huracán.
