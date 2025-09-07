El género musical que más felicidad genera, según Harvard: y no, no es el reguetón ni la clásica

La música tiene un poder casi mágico: puede aislarte del mundo, cambiar tu humor en cuestión de segundos y hasta ayudarte a concentrarte mejor. Ahora, un estudio de Harvard ha revelado qué género musical es el que más te ayuda a ser feliz, y la respuesta ha sorprendido a muchos.

La música como medicina emocional

El neurocientífico Srini Pillay, de la Universidad de Harvard, asegura que escuchar canciones que nos gustan activa nuestro cerebro y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El resultado: menos ansiedad y más bienestar. La familiaridad también juega un papel clave. Las canciones que conocemos y que nos evocan recuerdos positivos tienen un efecto aún más potente, logrando transformar emociones negativas en energía productiva.

El rap, el género que más levanta el ánimo

Contra todo pronóstico, el estudio señala al rap como el género musical que más ayuda a mejorar el estado de ánimo. Con ritmos intensos y letras directas, este estilo, a menudo catalogado como “agresivo”, se convierte en el aliado perfecto para liberar tensiones y superar momentos de estrés. El informe incluso cita a Eminem como ejemplo de cómo este género puede motivar y dar fuerza.

Escucha lo que te haga feliz

Aunque el rap destaque en el estudio, los investigadores insisten en que lo más importante es escuchar la música que realmente disfrutas. Al final, cada persona tiene un “ancla musical” distinta: esa canción o género que conecta con sus emociones y le devuelve la calma.