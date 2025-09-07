Ikea sorprende con la mesa abatible que transforma tu casa y esconde sillas en su interior
El mueble favorito de quienes buscan estilo y espacio en pisos pequeños.
Con las viviendas cada vez más reducidas y el espacio convertido en un auténtico lujo, Ikea vuelve a dar en el clavo con una propuesta que combina diseño, practicidad y precio. Se trata de la nueva mesa abatible Vihals, un mueble pensado para adaptarse al ritmo cambiante de la vida cotidiana.
La clave está en su diseño camaleónico: pasa de ocupar apenas 39 cm cuando está recogida, a desplegarse hasta 151 cmpara acoger comidas familiares, cenas con amigos o incluso jornadas de teletrabajo.
Una mesa con truco: alas abatibles y espacio oculto
La Vihals no solo se abre y se cierra según lo necesites, también guarda un as bajo la manga: un compartimento interior con espacio para cuatro sillas plegables. De esta manera, tener invitados ya no implica improvisar dónde meter el mobiliario extra. Además, cuenta con un estante ajustable perfecto para vajillas, libros, revistas o incluso material de oficina.
Diseño nórdico y precio imbatible
Fiel a la filosofía escandinava de Ikea, la mesa mantiene un estilo limpio y funcional, con líneas sencillas que encajan en cualquier decoración. Está diseñada para “estar cuando la necesitas y desaparecer cuando buscas espacio libre”.
Y lo mejor, su precio: 149 euros. Una cifra asequible para un mueble que puede cambiar la manera en que aprovechamos cada rincón del hogar.
Un imprescindible para pisos pequeños
Desayunar en pareja, teletrabajar con comodidad o improvisar una cena para seis personas: todo eso es posible con un solo mueble. La mesa abatible Vihals promete convertirse en el nuevo básico de quienes quieren que su casa sea práctica… sin renunciar al estilo.
