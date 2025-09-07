La inesperada reacción de Manu tras recibir este explícito piropo en Pasapalabra: "Lo tiene todo..."
El concursante no sabe cómo reacciona ante tal declaración de intenciones
Manu tiene a todos conquistados con sus ingeniosas rimas y poemas en Pasapalabra. El concursante ha logrado hacer de ello una especie de marca personal y, cada vez que acaba el programa y los invitados de la semana se despiden, el madrileño les dedica algún juego de palabras que consigue dejarlos fuera de juego y arrancar más de una carcajada en plató.
Esta vez no iba a ser menos y el rival de Rosa volvió a ser el encargado de poner la guinda a la tarde con una dedicatoria a las hermanas Durcal, Shaila y Carmen, hijas de la difunta Rocío Durcal. “Os merecéis un palacio, mismamente el ‘Durcal’ de Venecia”, ha sido el guiño que ha dedicado a las dos cantantes.
Roberto Leal le ha elogiado una vez más: “Hombre de récord, juglar…, lo tiene todo”.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
