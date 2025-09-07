El lamento de Rosa tras callarse la respuesta correcta en el rosco de Pasapalabra y perder el bote: la concursante no se atreve a hablar
La gallega se queda a las puertas de la flamante victoria
Rosa y Manu continuan su encarnizada lucha por hacerse con el millonario bote de Pasapalabra. Más de 2 millones de euros que, por ahora, ni el madrileño ni la gallega ha conseguido llevarse a casa. A pesar de los cientos de intentos que ambos han protagonizado, él con 300 programas y ella con 200, no hay manera de que la suerte caiga del lado de alguno de los dos.
Eso sí, la pasada tarde, la gallega ha sido la que ha estado más cerca de llevarse el premio final si no hubiera sido por las dudas que le entraron justo al final y que la llevaron a no soltar la respuesta que tenía en mente y que además, era correcta.
Así, la concursante se tenía que conformar con un empate cuando, de haberse atrevido a lanzar su respuesta se habría coronado como ganadora del programa.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
