Lluvia de críticas a Jorge Javier Vázquez tras su impactante operación estética: "Cuando lo vi..."

Jorge Javier Vázquez acaparaba toda la atención el pasado jueves en la primera gala de 'Supervivientes All Stars' al aparecer con gafas de sol para evitar mostrar su rostro después de haberse sometido a un lifting facial para rejuvenecer su expresión.

Aunque conocíamos la noticia de su retoque estético, nadie esperaba que el cambio fuese a ser tan evidente y, sobre todo, tan llamativo, ya que muchos espectadores en redes sociales comentaron en tono jocoso que se trataba de otra persona.

Jesús Calleja se ha dejado ver por el FesTVal de Vitoria y al preguntarle por su compañero de cadena ha desvelado que "ha sido un espectáculo, yo cuando lo vi dije 'dios, ha retrocedido en el tiempo, ¿qué ha pasado aquí?'".

Además, aseguraba que el presentador de televisión es "un encanto, un tío que es un transgresor, y hay algo que a lo mejor la gente no se habla mucho de ello, es un intelectual de los pies a la cabeza, y yo cuando ha estado conmigo en los rodajes, es adictivo a la lectura".

Vida y trayectoria

Nació en Badalona (Barcelona), en el barrio de San Roque. Su madre se llama María Morales Martínez (1941) y es de Alcaraz (Albacete), y su padre, fallecido en 1997, era de Cieza (Murcia).

Licenciado en Filología hispánica en la Universidad de Barcelona en 1993, su carrera profesional está íntimamente ligada, sobre todo, a la televisión. Antes de llegar a este medio trabajó durante un tiempo en la revista de adolescentes Súper Pop y como redactor en la revista Pronto.

En 1997 debutó en televisión como colaborador en el programa de Antena 3 Extra Rosa, conducido por Rosa Villacastín y Ana Rosa Quintana. El año siguiente, sería colaborador del magacín de tarde Sabor a ti y de su edición veraniega Sabor a verano. En 2001 se estrenó como presentador junto a Francine Gálvez en Rumore, rumore. En Antena 3 también participó en un programa matutino titulado Llama y debate.

Tras su etapa en Antena 3, dio el salto definitivo a Telecinco, cadena en la que comenzó colaborando en el programa Día a día, presentado por María Teresa Campos.