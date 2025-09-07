Esta es la millonaria cifra que Georgina recibirá si se divorcia de Cristiano Ronaldo: los detalles del estratosférico acuerdo prenupcial

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se convertirán próximamente en marido y mujer. El futbolista y la influencer anunciaban hace unas semanas su compromiso a través de redes sociales y la publicación se hacía viral en pocos minutos, recibiendo miles de "likes" por parte de sus seguidores.

Un enlace que aún no tiene fecha fijada pero que seguro se convertirá en una de las citas del año, a la que acudirán multitud de rostros conocidos del mundo del cine, del fútbol o de las redes sociales.

Pero, hasta que llega ese momento, lo que sí se ha dejado saber es el suculento acuerdo prenupcial que habría firmado la pareja para repartir todos los bienes que han adquirido entre ambos, así como la custodia de sus hijos.

Según la revista portuguesa 'TV Guia', en 2017 el futbolista y la modelo firmaron un acuerdo prenupcial que contemplaba qué ocurriría en caso de separación. De acuerdo con esa información, Georgina percibiría una pensión mensual de 114.000 euros —más de un millón al año— y se quedaría además con la mansión que ambos poseen en la exclusiva urbanización La Finca, en Madrid, valorada en más de cinco millones de euros.

Un contrato que, auqnue sigue en vigor, habría incluido algunos cambios tras hacerse público el compromiso de la pareja.

Una historia de amor que llega al “sí, quiero”

Aunque Cristiano siempre ha llamado “mi mujer” a Georgina, el compromiso oficial no se había materializado… hasta ahora. En su documental Soy Georgina, la modelo confesó que la decisión dependía enteramente del futbolista, que esperaba el momento perfecto.

Ese momento ya ha llegado, y con él, uno de los anillos más espectaculares jamás entregados en un compromiso. El enlace promete ser uno de los eventos más mediáticos de la década, con sus cinco hijos —Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda— ocupando un lugar privilegiado en la celebración.