Preocupación por el estado de salud de Amador Mohedano tras su vuelta al hospital: "Está todo mucho..."
El exmarido de Rosa Benito hacía saltar las alarmas por su nueva imagen, mucho más delgado y desmejorado
Amador Mohedano ha acaparado los titulares de la prensa estas últimas semanas debido a su estado de salud. Mientras que los rumores señalan a que el hermano de Rocío Jurado estaría pasando por un bache, sus más allegados lo desmienten.
Esta semana, Rosa Benito habla alto y claro sobre su exmarido y dejaba claro que sí era conocedora de la situación en la que se encontraba y, lo más importante, los hijos que tienen en común también. Además, le deseaba lo mejor con una sonrisa en su rostro reflejando así la cordialidad que existiría entre ellos.
Ahora, Amador se ha dejado ver acudiendo al hospital para someterse a una revisión y se mostraba algo cabizbajo y más delgado que las últimas ocasiones. Con un sombrero, camisa y pantalón largo, el hermano de Rocío Jurado caminaba despacio hasta la puerta de consultas externas.
Empeoramiento físico
Pese a su empeoramiento físico, Amador caminaba fumando un cigarro que tiraba antes de entrar y minutos más tarde aseguraba que está "todo mucho mejor" tras salir de una revisión médica en el hospital.
El exmanager asentía con la cabeza al comentarle que está intentando recuperarse y dedicaba una sonrisa a la reportera. Pese a su llamativa pérdida de peso, Amador se mostraba animado y comentaba que está pasando el verano "muy bien".
