Rosa hace historia en Pasapalabra y se convierte en la primera mujer en alcanzar esta increíble cifra: "Una referente para muchas"

Rosa lo ha vuelto a hacer. La concursante gallega ha alcanzado la cifra redonda de 200 programas en Pasapalabra, la primera mujer que logra este increíble número en el concurso y que le ha valido el reconocimiento de todo el plató y de su eterno rival, Manu, quien aplaudía a su compañera y le dedicaba una bonitas palabras. "Sé todo el trabajo que hay detrás", afirmaba el madrileño.

Y Roberto Leal no se ha quedado atrás. El presentador apuntaba que la de Coruña es “un referente para muchas mujeres” que aspiran a jugar en Pasapalabra. La concursante se ha mostrado optimista sobre el camino que ella misma ha ido marcando: “Sé que vendrán muchas más”, contaba la protagonista de la tarde envuelta en incredulidad. “Más que increíble, inverosímil”.

¡Rosa se consolida como la primera mujer en superar los 200 programas en #Pasapalabra y es así cómo ha reaccionado! 👏 https://t.co/qfKc3ANRQY — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 7, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.