Tras los rumores de amor con un pastelero, se desvela quién está detrás de la sonrisa de Irene Rosales: la exmujer de Kiko Rivera derrocha simpatía

Irene Rosales se quejaba hace unos días en redes sociales del revuelo mediático que se ha originado tras conocerse la noticia de su separación con Kiko Rivera y de lo que eso implicaba: tener prensa todos los días en la puerta de su casa.

La influencer se mostraba agobiada porque había salido a cenar con sus amigas y había prensa siguiendo sus pasos... pero también aseguraba ser consciente de que es 'el precio' a pagar debido a repercusión que ha tenido la noticia.

Este domingo, Irene ha querido aprovechar la presencia de la prensa para explicar que aunque "os respeto muchísimo" es complicado "cuando quieres ir a comer con tus hijas y te pillan yendo, viniendo, que si quiero ir a un cine o cenar con mis amigas" y que le está resultando "un poquito agobiante".

Con la misma simpatía, Rosales evitaba desvelar cómo se encuentrá su relación con Kiko tras conocerse que han decidido tomar caminos diferentes... Parece que por el momento la discreción va a seguir estando presente en la familia y ninguno de ellos va a romper su silencio, al menos por ahora, para hablar de los entresijos de ese divorcio.

Kiko RIvera, la otra cara de la moneda

Sonriente y aparentemente relajado tras derrumbarse en su directo en Instagram, el hijo de Isabel Pantoja ha preferido guardar silencio y no desvelar cómo se encuentra después de abrirse en canal con sus seguidores y confesar que está triste, que todo necesita su tiempo, y que se le cae la casa encima.

Minutos después, y confirmando que su relación con Irene sigue siendo cordial a pesar de su separación, Kiko ha regresado al domicilio familiar para estar con sus niñas y, en la misma línea, ha dejado en el aire qué tal va todo, cómo están las cosas con la influencer, y si cuando le toque estar con su hijo Fran -que tiene en común con Jessica Bueno- se quedará en esa casa con su exmujer, que siempre ha asegurado que quiere al pequeño como si fuese su propio hijo.