Última hora sobre la cancelación de la boda de Makoke por este grave problema de salud: "Lo estamos pasando muy mal"
La colaboradora de televisión anunciaba hace unas semanas que había anulado su enlace con Gonzalo tras un problema familiar
Makoke no está pasando por un buen momento. Después de cancelar por sorpresa su boda con Gonzalo, la colaboradora comunicaba que la decisión responde únicamente a un grave problema de salud que afecta a un familiar muy cercano.
A través de sus redes sociales y en televisión, la exmujer de Kiko Matamoros ha pedido respeto y comprensión en estos momentos delicados, asegurando que, aunque la boda se pospone, el amor y la unión en la pareja sigue intacto. "Lo estamos pasando muy mal", ha confesado tras comunicar la noticia.
Este fin de semana, Makoke se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press y ha asegurado que la delicada situación por la que está atravesando su familia sigue igual: "Está todo igual, lo que pasa que hay que trabajar, pero está todo igual".
En cuanto a cómo está ella y su pareja Gonzalo tras haber aplazado la boda, ha confesado que "ya lo celebraremos" y ha dejado claro que se está refugiando en sus nietos: "Sí".
Boda anulada
Sin embargo, desde hace unos meses, la atención se centra en la boda de la colaboradora y su novio, Gonzalo. Pero, algo parece haber cambiado en los últimos días, hasta el punto de que se habla de no boda y todo podría estar relacionado con una información que salía a la luz hace unas semanas y que salpicaba a su prometido.
Una información a la que la madre de Anita Matamoros quitaba importancia asegurando que "Yo no voy a anular la boda, vamos... me tienen que matar".
Sin embargo, algo parece haber dado un giro inesperado. Marta López, invitada en plató, confesó sentirse especialmente apenada: “Me parece una noticia súper triste, nunca la había visto tan feliz ni tan enamorada”.
