Un amigo íntimo de Bertín desvela si ha llegado a un acuerdo con Gabriela Guillén para la manutención de su hijo: "El tiempo pondrá cada cosa en su sitio"

Íntimo amigo de Bertín Osborne, y una de las personas que ha mediado para hacer posible el acercamiento con Gabriela Guillén y su hijo después de asegurar por activa y por pasiva que no se veía como padre a los 70 años y no quería ejercer como tal con Arian David, José Luis López 'El Turronero' ha roto su silencio tras la sorprendente exclusiva del artista y la esticien en compañía de su pequeño en la revista '¡Hola!' para defender al presentador de las críticas.

"A mí me parece que lo ha hecho muy bien. No quiere que sea un niño escondido, por supuesto. Al final en la tormenta llega un poco la calma y todo bien, todos contentos" asegura, reconociendo que "las críticas cuando son malas Bertín las llevará mal y cuando son buenas las recibirá bien". "Pero bueno, creo que al final el tiempo pondrá cada cosa en su sitio" añade.

Y es que como ha querido dejar claro, el artista lo ha hecho porque el pequeño "es el primero que se lo merece". "Al final, yo creo que todos los hijos son iguales. Y para él, este chico es uno más de la familia y lo llevará la misma relación que tiene con los otros. Es un niño muy dulce, maravilloso, muy guapo" confiesa, confirmando que tal y como conoce a Bertín no tiene duda de que tratará a David como el resto de sus hijos.

Revelando que él no ha tenido ningún papel importante en el posado del presentador con el pequeño, "yo solamente creo que he ayudado a que se lleven bien, que la relación sea fluida y a que, en definitiva, sean felices los tres", 'El Turronero' ha dejado en el aire si tal y como se ha dicho en los últimos días, Osborne y Gabriela ya han llegado a un acuerdo de manutención y han acordado un régimen de visitas para el menor.

"Está feliz"

"No sé si ha llegado ya al acuerdo o no, pero seguro que llegará. Él me dice que está muy contento, que está feliz. Y que nada, que esta es la relación que quería tener con su hijo" ha desvelado, apostando porque tras este acercamiento de Bertín con su hijo, el resto de su familia seguirá su ejemplo y tendrán relación con el pequeño David: "Yo creo que con el tiempo pues se normalizará todo como es la vida".